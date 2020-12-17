Помогите
Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Первая Чеченская война14 материалов
- Госдума опять взбесившийся принтер4 материала
Свежий выпуск
№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
«Интерфакс»: дело ученого Губанова, обвиняемого в госизмене, связано с разработкой гиперзвукового гражданского самолета
Ученого-физика Анатолия Губанова, арестованного по подозрению в государственной измене, обвиняют в передаче секретных сведений о разработке высокоскоростного летательного аппарата. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Его обвиняют в передаче секретных сведений разведке одной из стран Европы. По версии следствия, Губанов передал информацию, касающуюся авиационных технологий», — сказал собеседник ТАСС.
Источник «Интерфакса» уточнил, что физика обвиняют в передаче данных в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолёта HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicle — Высокоскоростной экспериментальный летательный аппаратт).
По словам адвоката ученого Ольги Динзе свою вину Губанов не признает.
«Губанову предъявили обвинение по статье 275 УК («Государственная измена»), он отказался признать вину в инкриминируемом преступлении», — сообщила Динзе.
Анатолия Губанова арестовали 3 декабря по обвинению в госизмене. По версии следствия, ученый мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, или «совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей». Материалы уголовного дела засекречены. По статье о госизмене обвиняемому грозит от 12 до 20 лет колонии.
В России за последние 20 лет уголовному преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых. Самые распространенные статьи — 275 УК «Госизмена», 283 УК «Разглашение гостайны» и 283.1 УК «Получение незаконного доступа к гостайне», реже «Контрабанда» и «Растрата».