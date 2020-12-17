«Интерфакс»: дело ученого Губанова, обвиняемого в госизмене, связано с разработкой гиперзвукового гражданского самолета

Ученого-физика Анатолия Губанова, арестованного по подозрению в государственной измене, обвиняют в передаче секретных сведений о разработке высокоскоростного летательного аппарата. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Его обвиняют в передаче секретных сведений разведке одной из стран Европы. По версии следствия, Губанов передал информацию, касающуюся авиационных технологий», — сказал собеседник ТАСС.

Источник «Интерфакса» уточнил, что физика обвиняют в передаче данных в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолёта HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicle — Высокоскоростной экспериментальный летательный аппаратт).

По словам адвоката ученого Ольги Динзе свою вину Губанов не признает.

«Губанову предъявили обвинение по статье 275 УК («Государственная измена»), он отказался признать вину в инкриминируемом преступлении», — сообщила Динзе.

Анатолия Губанова арестовали 3 декабря по обвинению в госизмене. По версии следствия, ученый мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, или «совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей». Материалы уголовного дела засекречены. По статье о госизмене обвиняемому грозит от 12 до 20 лет колонии.

В России за последние 20 лет уголовному преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых. Самые распространенные статьи — 275 УК «Госизмена», 283 УК «Разглашение гостайны» и 283.1 УК «Получение незаконного доступа к гостайне», реже «Контрабанда» и «Растрата».