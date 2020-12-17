«Это не какое-то политическое преследование»: Путин — о деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Дело арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — не политическое преследование, однако людей, которые разочарованы задержанием бывшего главы края, можно понять. Об этом во время ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

«Это не какое-то политическое преследование […] Когда речь идет о представителях других партий, то же самое происходит […] Мы должны для каких-то партий делать исключения? Представители всех политических партий… мы сталкиваемся с такими явлениями», — заявил Путин.

Президент добавил, что правоохранительная система страны «должна абстрагироваться от политических пристрастий и относиться ко всем одинаково».

Путин отметил, что Фургал — представитель «известной партии» (ЛДПР — ред.), и, по его мнению, партия его поддерживала и поддерживает сейчас. «У меня с ним были добрые отношения. Лояльный был к федеральной власти человек. Никаких проблем не возникало. На мой взгляд, он работал вполне исправно, и старался как руководитель региона», — добавил глава государства.

Но обвинение в адрес Фургала «очень тяжелое» — президент уверяет, что он занимался устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности, «речь идет об убийствах людей». «Есть ли какие-то дополнительные данные? Следствие работает. Я же не названиваю каждый день», — заявил Путин.

После задержания экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которое произошло в июле 2020 года, начались протесты. Экс-губернатор сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает; экс-губернатор говорил о давлении со стороны следствия.

Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.