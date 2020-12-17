Суд в Москве оштрафовал Google на рекордные 3 миллиона рублей за отказ удалить из поиска запрещенные в России сайты

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 3 миллиона рублей за повторное нарушение по выдаче в поиске ссылок на сайты, содержащие запрещенную в России информацию. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Американскую компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.40 КоАП.

По данным Роскомнадзора, из поисковой выдачи Google в среднем «не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием». В ведомстве отметили, что действующее законодательство обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы, содержащие запрещенную в стране информацию.

В августе суд оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей. Компанию также признавали виновной в повторном нарушении, связанным с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.

Кроме этого, в июле 2019 года Роскомнадзор оштрафовал компанию на 700 тысяч рублей за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в России контента.