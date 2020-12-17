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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

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№ 139 от 16 декабря 2020

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Суд в Москве оштрафовал Google на рекордные 3 миллиона рублей за отказ удалить из поиска запрещенные в России сайты

Общество52

52
 

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 3 миллиона рублей за повторное нарушение по выдаче в поиске ссылок на сайты, содержащие запрещенную в России информацию. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда. 

Американскую компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.40 КоАП.

По данным Роскомнадзора, из поисковой выдачи Google в среднем «не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием». В ведомстве отметили, что действующее законодательство обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы, содержащие запрещенную в стране информацию.   

В августе суд оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей. Компанию также признавали виновной в повторном нарушении, связанным с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента. 

Кроме этого, в июле 2019 года Роскомнадзор оштрафовал компанию на 700 тысяч рублей за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в России контента.

Теги:
sf, штрафы, google

«Самый большой грех — предательство»: Путин ответил на вопрос о деле Ивана Сафронова 

Общество103

103
 

Президент Владимир Путин вновь высказался о деле Ивана Сафронова, которого обвниют в госизмене. По словам главы государства, вопрос о виновности помощника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» должен решать суд.

«Следствие разберется. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность, в этом весь смысл.

Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью: где-то его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью.

Это связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника Рогозина в правительстве, и в Роскосмосе, — заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова во время ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что бывшего журналиста можно было бы и простить, но нужно будет сначала определить степень общественной опасности. «Самый большой грех — это предательство. Сдача иностранным спецслужбам закрытой информации — это предательство», — подчеркнул Путин.

Глава государства и ранее заявлял, что Ивана Сафронова обвинили в передаче секретной информации во время его работы в Роскосмосе. Впрочем, в пресс-службе госкорпорации по-прежнему утверждают, что дело о госизмене в отношении экс-журналиста никак не связано с его работой там.

Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он почти пять месяцев находится в СИЗО «Лефортово». Экс-журналиста обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Следствие уверяет, что Сафронов был завербован еще восемь лет назад «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США». Сам журналист свою вину не признает.

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Теги:
sn, госизмена, путин, дело сафронова
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