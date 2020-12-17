«Самый большой грех — предательство»: Путин ответил на вопрос о деле Ивана Сафронова 

Президент Владимир Путин вновь высказался о деле Ивана Сафронова, которого обвниют в госизмене. По словам главы государства, вопрос о виновности помощника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» должен решать суд.

«Следствие разберется. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность, в этом весь смысл.

Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью: где-то его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью.

Это связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника Рогозина в правительстве, и в Роскосмосе, — заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова во время ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что бывшего журналиста можно было бы и простить, но нужно будет сначала определить степень общественной опасности. «Самый большой грех — это предательство. Сдача иностранным спецслужбам закрытой информации — это предательство», — подчеркнул Путин.

Глава государства и ранее заявлял, что Ивана Сафронова обвинили в передаче секретной информации во время его работы в Роскосмосе. Впрочем, в пресс-службе госкорпорации по-прежнему утверждают, что дело о госизмене в отношении экс-журналиста никак не связано с его работой там.

Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он почти пять месяцев находится в СИЗО «Лефортово». Экс-журналиста обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Следствие уверяет, что Сафронов был завербован еще восемь лет назад «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США». Сам журналист свою вину не признает.