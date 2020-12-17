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№ 139 от 16 декабря 2020

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«Если бы хотели, уж довели бы до конца». Путин — про расследование об отравлении Навального

Общество165

165
 

Расследования о причастности сотрудников российских спецслужб к отравлению политика Алексея Навального являются легализацией материалов зарубежных спецслужб. Об этом во время ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

«Что касается этого пациента в берлинской клинике. [...] Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. А что, мы не знаем, что они геолокацию отслеживают? Все знаем. Значит, этот пациент пользуется поддержкой западных спецслужб, а это уже интересно. Спецслужбы за ним присматривают, но это не значит, что его нужно травить, кому он нужен-то? Если бы хотели, уж довели бы до конца», — со смехом заявил глава государства.

Путин отметил, что подобные расследования — не только про Навального, но и про его семью — это «вбросы» и «информационное противоборство». «Они и были раньше, вспомните борьбу с терроризмом. С какими клыками меня только не рисовали!», — вспомнил президент.

Два дня назад издание The Insider опубликовало совместное расследование Bellingcat, CNN и Der Spiegel. Журналисты с помощью телефонных биллингов установили личности восьми оперативников секретного подразделения ФСБ, которые с 2017 года следили за Алексеем Навальным. Они, как говорится в расследовании, могут быть причастны к отравлению политика боевым веществом из группы «Новичок».

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Теги:
sn, путин, отравление, навальный
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