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Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года
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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
У президента Франции Эмманюэля Макрона выявили COVID-19. Об этом сообщает канцелярия президента.
«Сегодня президент Республики получил положительный результат на COVID-19. Этот диагноз был поставлен после сдачи ПЦР-теста», — уточнили в Елисейском дворце.
В соответствии с действующими санитарными инструкциями, глава государства отправится на недельную самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно. На карантин отправится и премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Среди мировых лидеров, уже перенесших COVID-19 — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и российский премьер Михаил Мишустин.
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Теги:макрон
МВД: силовики в Чечне застрелили водителей, бросивших в полицейских взрывное устройство
Сотрудники полиции в ночь на 17 декабря застрелили двух местных жителей, «совершивших нападение» на силовиков в Курчалоевском районе Чечни, полицейские не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.
«Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы», — говорится в сообщении ведомства.
Как заявили в МВД, нападение совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чеченской Республики.