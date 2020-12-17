Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом 

Сотрудники полиции в ночь на 17 декабря застрелили двух местных жителей, «совершивших нападение» на силовиков в Курчалоевском районе Чечни, полицейские не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.

«Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в МВД, нападение совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чеченской Республики.