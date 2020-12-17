Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Помогите

Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 139 от 16 декабря 2020

Читать номер

Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом 

Общество209

209
 

У президента Франции Эмманюэля Макрона выявили COVID-19. Об этом сообщает канцелярия президента.

«Сегодня президент Республики получил положительный результат на COVID-19. Этот диагноз был поставлен после сдачи ПЦР-теста», — уточнили в Елисейском дворце.

В соответствии с действующими санитарными инструкциями, глава государства отправится на недельную самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно. На карантин отправится и премьер-министр Франции Жан Кастекс. 

Среди мировых лидеров, уже перенесших COVID-19 — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и российский премьер Михаил Мишустин.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
макрон

МВД: силовики в Чечне застрелили водителей, бросивших в полицейских взрывное устройство

Общество551

551
 

Сотрудники полиции в ночь на 17 декабря застрелили двух местных жителей, «совершивших нападение» на силовиков в Курчалоевском районе Чечни, полицейские не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.

«Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в МВД, нападение совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чеченской Республики.

Теги:
стрельба, ng, чечня
Больше интересного в вашей ленте
Даже в богатой Америке Ауди, БМВ и Мерседеса нет в ТОП-10. Смотрим, какие авто покупают американцы.
Вы будете видеть меньше такого
Немец подумал, что я американка и начал ругать русских. Рассказываю, что я ему ответила и почему он сбежал от меня
Вы будете видеть меньше такого
Пробы на роль Нины в "Кавказской пленнице" : кто из известных актрис их не прошел
Вы будете видеть меньше такого
Тойота, которая надежнее Land Cruiser 200. Еще больше, еще брутальнее и при этом дешевле
Вы будете видеть меньше такого
Видео: У коровы стало пропадать молоко, и фермер решил за ней проследить в лесу
Вы будете видеть меньше такого
Нашёл 4 потрясающих компьютера для фотографа. Сделал обзор только проверенных вариантов
Вы будете видеть меньше такого
Самые странные и необычные звездные пары Голливуда и России
Вы будете видеть меньше такого
Обувь, которая спасет вас зимой: 5 практичных трендов для российской погоды
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Существо, олицетворяющее вас
Вы будете видеть меньше такого
Почему кошки воспринимают наш поцелуй как оскорбление
Вы будете видеть меньше такого
Эффективная отопительная буржуйка из газового баллона
Вы будете видеть меньше такого
Деревня зажигает! 10 фото из глубинки
Вы будете видеть меньше такого
Начинаю отбор семян на следующий год. Рекомендую то, что сама сажала и довольна
Вы будете видеть меньше такого
5 компаний, которые стабильно платят высокие дивиденды уже 10 лет и в которые, на мой взгляд, стоит вложиться
Вы будете видеть меньше такого
Мои гости всегда спрашивают, как утка получилась такой сочной (делюсь рецептом)
Вы будете видеть меньше такого
Суперавтономный Samsung Galaxy M12: 7000 мАч, Infinity-V экран и сразу Android 11
Вы будете видеть меньше такого
Сокотра — райский остров с уникальными растениями, которых больше нигде нет
Вы будете видеть меньше такого
10 фактов об инжире от евреев
Вы будете видеть меньше такого
Петляет нижняя строчка в швейной машине
Вы будете видеть меньше такого
Сезон хурмы: кому стоит добавить ее в рацион
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera