Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Помогите

Мише Бахтину осталось собрать невероятные 94 миллиона руб. на укол. Надо успеть до Нового года

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 139 от 16 декабря 2020

Читать номер

МВД: силовики в Чечне застрелили водителей, бросивших в полицейских взрывное устройство

Общество12

12
 

Сотрудники полиции в ночь на 17 декабря застрелили двух местных жителей, «совершивших нападение» на силовиков в Курчалоевском районе Чечни, полицейские не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.

«Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в МВД, нападение совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чеченской Республики.

Теги:
стрельба, ng, чечня

Собянин объявил о вакцинации работников промышленности, транспорта и СМИ со следующей недели 

Общество33

33
 

Работники промышленности, транспорта и средств массовой информации смогут сделать прививку от коронавируса уже со следующего понедельника. Об этом, как передает «Интерфакс», объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва — первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — заявил он.

По словам мэра, прививки уже успели сделать около 15 тысяч жителей столицы. Всего в городе открыты 70 прививочных пунктов. Массовая вакцинация граждан препаратом «Спутник V» стартовала в Москве 5 декабря. Первыми в прививочные пункты пригласили врачей, медсестер, работников образования и социальных служб.

Этот препарат разрабатывали ученые Центра Гамалеи при содействии министерства обороны. «Спутник V» стал первой российской вакциной от COVID-19. По словам разработчиков, ее эффективность превысила 95%, а против тяжелых форм коронавируса — все 100%. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но вакцину все же запустили в гражданский оборот.

Теги:
sn, москва, коронавирус, вакцина
Больше интересного в вашей ленте
Родовое имение Олега Табакова: как сегодня живет вдова легендарного актера
Вы будете видеть меньше такого
Какой сейчас год на самом деле? Зачем Пётр Великий поменял летоисчисление
Вы будете видеть меньше такого
Как Индия, отказавшись от проверенных МиГов, приобрела сверхдорогой Рафаль и огромную кучу проблем вместе с ним.
Вы будете видеть меньше такого
Сперва просят сделать всё максимально дешёво, а потом возмущаются
Вы будете видеть меньше такого
Warpath. Как установить мобильную стратегию на свой ПК?
Вы будете видеть меньше такого
"Поганая" женщина у оленеводов: что это означает и почему на Севере так говорят о женщинах
Вы будете видеть меньше такого
Видео: У коровы стало пропадать молоко, и фермер решил за ней проследить в лесу
Вы будете видеть меньше такого
7 дюймов экран, 6000 мАч, стерео динамики, 3/32 Гб, Android 10: смартфон за 8700 рублей, который потеснил модели от…
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Существо, олицетворяющее вас
Вы будете видеть меньше такого
Самые странные и необычные звездные пары Голливуда и России
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Сможете ли вы правильно написать 25 слов на русском языке
Вы будете видеть меньше такого
Молодая художница из Москвы в своих комиксах разрушает стереотипы о женщинах и саркастично шутит о современном обществе
Вы будете видеть меньше такого
Начинаю отбор семян на следующий год. Рекомендую то, что сама сажала и довольна
Вы будете видеть меньше такого
Эффективная отопительная буржуйка из газового баллона
Вы будете видеть меньше такого
Мужская одежда, которую больше не носят. Интересные факты, о которых вы, возможно, не знали
Вы будете видеть меньше такого
7 настоящих Российских сыров без растительных жиров — лучшие недорогие марки
Вы будете видеть меньше такого
Новый кроссовер Toyota Yaris Cross стал бестселлером на домашнем авторынке
Вы будете видеть меньше такого
Энтузиаст добавил в ретроконсоль трассировку лучей
Вы будете видеть меньше такого
7 правил жизни норвежцев, которые вас шокируют
Вы будете видеть меньше такого
Котенок Дженни с необычным окрасом и её приключения с первых же дней жизни
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera