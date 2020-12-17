Собянин объявил о вакцинации работников промышленности, транспорта и СМИ со следующей недели 

Работники промышленности, транспорта и средств массовой информации смогут сделать прививку от коронавируса уже со следующего понедельника. Об этом, как передает «Интерфакс», объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва — первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — заявил он.

По словам мэра, прививки уже успели сделать около 15 тысяч жителей столицы. Всего в городе открыты 70 прививочных пунктов. Массовая вакцинация граждан препаратом «Спутник V» стартовала в Москве 5 декабря. Первыми в прививочные пункты пригласили врачей, медсестер, работников образования и социальных служб.

Этот препарат разрабатывали ученые Центра Гамалеи при содействии министерства обороны. «Спутник V» стал первой российской вакциной от COVID-19. По словам разработчиков, ее эффективность превысила 95%, а против тяжелых форм коронавируса — все 100%. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но вакцину все же запустили в гражданский оборот.