«Сибирь.Реалии»: сотрудника ИК-37 в Кемеровской области уволили после драки в магазине «Пиво Сибири»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уволила начальника ИК-37 в Кемеровской области Евгения Овчарова после драки в в магазине «Пиво Сибири». Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на источник. Копию приказа об увольнении опубликовал паблик «Инцидент Кузбасс», обратила внимание «Медиазона».

Представитель ведомства официально заявил, что после инцидента в магазине начальник колонии «был отстранен от работы». В документе, опубликованном в паблике «Инцидент Кузбасс», говорится, что Овчарову назначили «дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии».

В середине ноября Следственный комитет по Кемеровской области «в ходе мониторинга СМИ» нашел информацию о сотрудниках исправительной колонии, «которые скандалят с продавцом магазина» и один из которых нанес мужчине несколько ударов, и начал доследственную проверку. Служебную проверку из-за ссоры в магазине «Пиво Сибири» с участием сотрудников ИК №37 тогда начала и ФСИН.

Тогда сообщалось, что сотрудник кузбасской исправительной колонии ИК №37 вместе с подчиненными устроил в состоянии алкогольного опьянения драку с владельцем пивного магазина и нанес ему несколько ударов по лицу.

Впоследствии в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в пивном магазине, где сотрудники колонии нецензурно выясняют отношения с мужчиной. Один из сотрудников ФСИН был в гражданской одежде.