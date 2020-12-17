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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
«Сибирь.Реалии»: сотрудника ИК-37 в Кемеровской области уволили после драки в магазине «Пиво Сибири»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уволила начальника ИК-37 в Кемеровской области Евгения Овчарова после драки в в магазине «Пиво Сибири». Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на источник. Копию приказа об увольнении опубликовал паблик «Инцидент Кузбасс», обратила внимание «Медиазона».
Представитель ведомства официально заявил, что после инцидента в магазине начальник колонии «был отстранен от работы». В документе, опубликованном в паблике «Инцидент Кузбасс», говорится, что Овчарову назначили «дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии».
В середине ноября Следственный комитет по Кемеровской области «в ходе мониторинга СМИ» нашел информацию о сотрудниках исправительной колонии, «которые скандалят с продавцом магазина» и один из которых нанес мужчине несколько ударов, и начал доследственную проверку. Служебную проверку из-за ссоры в магазине «Пиво Сибири» с участием сотрудников ИК №37 тогда начала и ФСИН.
Тогда сообщалось, что сотрудник кузбасской исправительной колонии ИК №37 вместе с подчиненными устроил в состоянии алкогольного опьянения драку с владельцем пивного магазина и нанес ему несколько ударов по лицу.
Впоследствии в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в пивном магазине, где сотрудники колонии нецензурно выясняют отношения с мужчиной. Один из сотрудников ФСИН был в гражданской одежде.
Десять штатов США обвинили Google в нарушении антимонопольного законодательства
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон от имени десяти штатов США подал коллективный иск к Google и обвинил компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте офиса генпрокурора.
Прокурор заявил, что Техас возглавил коалицию нескольких штатов в судебном иске против Google из-за многочисленных нарушений федерального антимонопольного законодательства и законов о защите прав потребителей.
«Google — это монополия на триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью и доходит до того, что склоняет высшее руководство Facebook соглашаться на договорную схему, подрывающую саму суть конкурентного процесса», — говорится в сообщении.
По словам прокурора, Google незаконными путями монополизировал интернет-рекламу — компанию обвиняют в антиконкурентных соглашениях с Facebook, введении пользователей в заблуждение и препятствовании честной конкуренции.
В опубликованном иске утверждается, что Google и Facebook вступили в сговор, для того чтобы поделить рекламный рынок и избежать конкуренции друг с другом. Таким образом, по мнению истцов, Google завышала стоимость рекламы, а вся финансовая нагрузка ложилась на американских потребителей за счет повышения цен и снижения качества услуг.
Совместно с Техасом иск подали Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота и Юта.
Представитель Google Джули Макалистер заявила газете The New York Times, что обвинения Пакстона безосновательны: «Мы будем решительно защищаться от его необоснованных обвинений в суде».
Ранее, 10 декабря, Федеральная торговая комиссия и 48 штатов США подали в суды иски к компании Facebook. В них утверждалось, что компания в течение последних десяти лет использовала свое влияние, чтобы «подавить конкуренцию», и все это за счет обычных пользователей». Facebook назвал действия правительства нападками на успешный бизнес.