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№ 139 от 16 декабря 2020

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Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста журналиста Ивана Сафронова

Общество47

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Московский городской суд отклонил апелляцию на решение Лефортовского суда Москвы в отношении экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и оставил в силе решение о продлении ареста до 7 марта 2021 года. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Районный суд в Москве продлил Сафронову арест 30 ноября. Ходатайство о продлении ареста попросило следствие. 

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Следователь ФСБ назвал Ивану Сафронову имя человека, который, по версии следствия, «завербовал» журналиста. «Интерфакс» сообщал, что, по версии следствия, «вербовщик» — чешский знакомый Сафронова Мартин Лариш. Сам Лариш отрицает связь со спецслужбами.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Силовики отрицают связь между обвинениями в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, хотя сам Сафронов связывает обвинение именно с этим.

Теги:
суды, госизмена, ng, сафронов иван
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