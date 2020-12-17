Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста журналиста Ивана Сафронова

Московский городской суд отклонил апелляцию на решение Лефортовского суда Москвы в отношении экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и оставил в силе решение о продлении ареста до 7 марта 2021 года. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Районный суд в Москве продлил Сафронову арест 30 ноября. Ходатайство о продлении ареста попросило следствие.

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Следователь ФСБ назвал Ивану Сафронову имя человека, который, по версии следствия, «завербовал» журналиста. «Интерфакс» сообщал, что, по версии следствия, «вербовщик» — чешский знакомый Сафронова Мартин Лариш. Сам Лариш отрицает связь со спецслужбами.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Силовики отрицают связь между обвинениями в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, хотя сам Сафронов связывает обвинение именно с этим.