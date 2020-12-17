Десять штатов США обвинили Google в нарушении антимонопольного законодательства

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон от имени десяти штатов США подал коллективный иск к Google и обвинил компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте офиса генпрокурора.

Прокурор заявил, что Техас возглавил коалицию нескольких штатов в судебном иске против Google из-за многочисленных нарушений федерального антимонопольного законодательства и законов о защите прав потребителей.

«Google — это монополия на триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью и доходит до того, что склоняет высшее руководство Facebook соглашаться на договорную схему, подрывающую саму суть конкурентного процесса», — говорится в сообщении.

По словам прокурора, Google незаконными путями монополизировал интернет-рекламу — компанию обвиняют в антиконкурентных соглашениях с Facebook, введении пользователей в заблуждение и препятствовании честной конкуренции.

В опубликованном иске утверждается, что Google и Facebook вступили в сговор, для того чтобы поделить рекламный рынок и избежать конкуренции друг с другом. Таким образом, по мнению истцов, Google завышала стоимость рекламы, а вся финансовая нагрузка ложилась на американских потребителей за счет повышения цен и снижения качества услуг.

Совместно с Техасом иск подали Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота и Юта.

Представитель Google Джули Макалистер заявила газете The New York Times, что обвинения Пакстона безосновательны: «Мы будем решительно защищаться от его необоснованных обвинений в суде».

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Ранее, 10 декабря, Федеральная торговая комиссия и 48 штатов США подали в суды иски к компании Facebook. В них утверждалось, что компания в течение последних десяти лет использовала свое влияние, чтобы «подавить конкуренцию», и все это за счет обычных пользователей». Facebook назвал действия правительства нападками на успешный бизнес.