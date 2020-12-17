В России за сутки выявили 28214 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 16 декабря, за сутки во всей стране выявили 26509 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 762 668. В Москве за последний день выявили 6711 новых заболевших COVID-19 — это на 1683 больше, чем накануне.

В Санкт-Петербурге за последние сутки зарегистрировали 3763 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 1471, в Нижегородской области — 496, в Архангельской области — 399.

За последний день от последствий COVID-19 умерли 587 человек, за все время пандемии число жертв коронавируса достигло 49 151.

Администрация социальной сети Twitter пообещала со следующей недели удалять записи, содержащие недостоверную информацию о вакцинах от COVID-19. Создатели соцсети будут блокировать сообщения о ложных побочных эффектах вакцинации и о том, что вакцины используют для контроля над людьми. Посты, в которых отрицают существование инфекции, также удалят.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире достигло 74,2 млн, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 16,9 млн), Индии (более 9,9 млн) и Бразилии (более 7 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения COVID-19.