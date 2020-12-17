На 62-м году жизни скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщил друг мэра и его деловой партнер Павел Фукс в своем телеграме. Он добавил, что у Кернеса был диагностирован COVID.

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«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», — заявил он.

Геннадий Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове. В 1986 с началом «перестройки» он начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 1998 году его избрали в городской совет. Он основал и возглавил внепартийную депутатскую группу «Новый Харьков — новые возможности».

Кернес — украинский политик, мэр Харькова с 2010 года. В апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение, он получил тяжелое ранение, в результате которого было пробито легкое и печень. Пуля прошла навылет. Его доставили в больницу и прооперировали, однако он продолжал находиться в опасном для жизни состоянии, и в ночь с 28 на 29 апреля самолет с мэром вылетел в Израиль для лечения.

После покушения Кернес был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Однако в 2015 году он снова переизбрался городским головой.