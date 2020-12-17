Депутаты из Пскова потребовали от СК возбудить уголовное дело о покушении на Навального 

Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук потребовали от Следственного комитета возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) из-за отравления Алексея Навального. Заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина опубликовано в телеграм-канале Шлосберга.

Поводом для подачи заявления стало расследование The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии ФБК о причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера.

«Покушение на Алексея Навального — это прямое послание всем несогласным с властью, всем инакомыслящим и инакодействующим: если вы не смиряетесь, мы убьем вас. Это преступление не имеет территориальности — оно носит глобальный, общенациональный характер», — отметил Лев Шлосберг.

Накануне трое оппозиционных депутатов из Санкт-Петербурга также потребовали проверки данных расследования. С соответствующим заявлением они обратились к директору ФСБ Александру Бортникову.

Два дня назад издание The Insider опубликовало совместное расследование Bellingcat, CNN и Der Spiegel. Журналисты с помощью телефонных биллингов установили личности восьми оперативников секретного подразделения ФСБ, которые с 2017 года следили за Алексеем Навальным. Они, как говорится в расследовании, могут быть причастны к отравлению политика боевым веществом из группы «Новичок».