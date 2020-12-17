66-летнего главу новосибирской общины «Свидетелей Иеговы» приговорили к 6 годам колонии

Ленинский районный суд Новосибирска приговорили к 6 годам лишения свободы главу городской общины «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) за чтение религиозной литературы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Тайга.инфо» уточняет, что речь идет о 66-летнем Юрии Савельеве. Судья Екатерина Кашина признала мужчину виновным в организации деятельности экстремистской организации (ч.1 ст. 282.2 УК). Мужчине вменили в вину то, что он приглашал домой других верующих и читал вместе с ними религиозную «экстремистскую литературу», а также проводил обряды.

«У меня нет врагов, и за свои почти 67 лет я никогда не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Я против любой формы насилия, будь то словесное, психологическое или физическое», — заявил на последнем судебном заседании Савельев.

Ожидая приговора, Савельев провел в СИЗО 769 дней. Его адвокаты рассказали, что за это время у руководителя общины серьезно ухудшилось состояние здоровья. В суд его привезли с температурой, в ослабленном состоянии.

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах проходят обыски. Некоторые получили реальные сроки.