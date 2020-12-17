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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 17 декабря. Коротко
Общество266
«Новая газета»редакция
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- За сутки в Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших с начала пандемии в столице достигло 10 171. По всей России с марта COVID-19 унес более 48,5 тысячи жизней.
- Тем временем по всему миру число заболевших коронавирусом достигло 74 миллионов, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 16,9 млн), Индии (более 9,9 млн) и Бразилии (более 7 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев COVID-19.
- Создатели Twitter пообещали удалять недостоверную информацию о вакцинах против COVID-19. Администраторы уже со следующей недели будут блокировать сообщения о ложных побочных эффектах вакцинации и о том, что вакцины якобы используют для установления контроля над людьми. Посты, отрицающие существование инфекции, тоже удалят.
- В здании аэропорта Благовещенска произошел пожар. Огонь распространился по зданию международного терминала. На фоне пандемии его перестали эксплуатировать, так что пассажиров там не было. Площадь пожара составила 1,2. тысяч квадратных метров, его уже локализовали.
- Европарламент утвердил бюджет Европейского союза на 2021-2027 годы. В ближайшие семь лет ЕС планирует потратить 1,074 триллиона евро. Кроме того, депутаты согласились дополнительно выделить 750 миллиардов евро из фонда восстановления экономики. Проект бюджета вызвал ряд разногласий у некоторых стран-членов союза: Польша и Венгрия наложили вето. Впрочем, в ходе обсуждений сторонам все же удалось прийти к соглашению.
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Теги:sn, пожары, коронавирус, евросоюз
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