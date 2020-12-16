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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Главный тренер «Спартака» Тедеско покинет клуб по окончании сезона
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом. Об этом он сам заявил на пресс-конференции после матча «Спартак»–«Зенит», окончившегося поражением команды из Москвы (1:3).
«Вчера я проинформировал владельца, что не буду продлевать контракт в мае. Это было самое трудное решение в моей карьере», — сказал Тедеско (цитата по ТАСС).
Он объяснил, что хочет уехать из России, что побыть с семьей в условиях пандемии. Тедеско — немецкий тренер итальянского присхождения.
«Ситуация с коронавирусом такая, что в Германии завтра вводится локдаун, и мне хочется быть с семьей. Когда я подписывал контракт, они могли летать ко мне», — пояснил тренер.
Накануне Тедеско в ходе матча красно-белых против «Сочи» заявил о расистских высказываниях со стороны тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина. Бородин, по словам Доменико, сказал ему уезжать из России. Тренер вратарей «Сочи» же утверждает, что лишь провел аналогию: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и "Спартак"». Бородин уверяет, что не имел намерений оскорбить этничность Тедеско.
Тедеско пришел на пост главного тренера красно-белых в октябре 2019 года, его контракт действует до мая 2021 года. В прошлом сезоне «Спартак» под предводительством немецкого тренера занял седьмое место в премьер-лиге, а сейчас занимает второе. В Москву Тедеско переехал после увольнения из ФК «Шальке 04».