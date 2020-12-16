Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Помочь

У маленького Миши СМА, ему необходим препарат Золгенсма

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 139 от 16 декабря 2020

Читать номер

Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю первые с 1976 года образцы лунного грунта

Общество86

86
 

На Земле обнаружили 300-килограммовую капсулу, которую сбросила китайская автоматическая станция «Чанъэ-5». Специалисты уже прибыли на территорию китайской провинции Внутренняя Монголия, чтобы забрать первые доставленные на Землю образцы лунного грунта с 1976 года, сообщает в твиттере телеканал CGTN.

Президент Китая Си Цзиньпин направил поздравления с успешным выполнением миссии по доставке лунного грунта, на месте приземления капсулы установили национальный флаг.

Первого декабря китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны, после чего собрал образцы лунного грунта.

Успех миссии будет означать, что Китай стал третьей страной в мире, которая доставила на Землю образцы лунного грунта. Ранее подобную миссию успешно выполняли США и Советский Союз. В 1976 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» доставила на Землю 170 граммов грунта.

Теги:
sf, луна, китай, космос

В Курске завели уголовное дело из-за смерти 14 человек с COVID-19 после поломки кислородного оборудования

Общество350

350
 

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью 14 человек с коронавирусом после поломки кислородного оборудования в одной из больниц Курска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Дело завели по части 3 статьи 9 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии», — сказали в пресс-службе.

В начале ноября сообщалось, что в одной из больниц Курска была выявлена неисправность клапанной системы в газификаторе, который подавал кислород автоматически. В результате 38 пациентов, находившихся в реанимации, экстренно перевели в другие больницы. Еще 15 человек собирались перевести в ближайшее время. В администрации региона тогда отмечали, что ни один из пациентов не умер при транспортировке.

В конце октября министр промышленности Денис Мантуров заявлял, что примерно в 20 российских регионах не хватает медицинского кислорода. Курская и Ростовская область в этот список не входили, хотя там также сообщали о нехватке кислорода.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. После скандала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская подала в отставку.

Теги:
sf, COVID-19, коронавирус, кислород
Больше интересного в вашей ленте
Готовлю на Новый год всего одно блюдо, два салата и никаких закусок – мой праздничный стол в 62 года очень скромный
Вы будете видеть меньше такого
Супруги решили строить дом. Всем дизайнерам жена задавала 4 простых вопроса. Никто не смог ответить
Вы будете видеть меньше такого
Что она говорит? Посмотрела "Ледниковый период" и поняла, что речь Тарасовой я почти не понимаю
Вы будете видеть меньше такого
Полезный «сосед» для помидор, посадив которого рядом, вы увеличите качество урожая помидор во много раз
Вы будете видеть меньше такого
7 правил жизни норвежцев, которые вас шокируют
Вы будете видеть меньше такого
Сбежала в США, вышла замуж за русского, приходила на каток к Тутберидзе. Лучшая фигуристка в истории Китая Чэнь Лу
Вы будете видеть меньше такого
Узнал как знакомый столяр скрывает саморезы в дереве. Такого интересного способа я еще не видел!
Вы будете видеть меньше такого
Через 10-15 лет мы можем полностью отказаться от металла. На замену приходит "суперпластик"
Вы будете видеть меньше такого
"Дайверские костюмники": 3 пары стильных наручных часов с классическим дизайном и отличным рейтингом защиты от воды
Вы будете видеть меньше такого
Впервые была названа стоимость рыболовного билета в России
Вы будете видеть меньше такого
Идеи теорий поколений в педагогической практике
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Существо, олицетворяющее вас
Вы будете видеть меньше такого
Проехал на Changan CS75FL: вспомнил анекдот про поддельные воздушные шарики
Вы будете видеть меньше такого
Просто загляденье: 9 шикарных платьев на Новый Год 2021, которые стоят дешево, а выглядят дорого
Вы будете видеть меньше такого
Самые странные и необычные звездные пары Голливуда и России
Вы будете видеть меньше такого
Эффективная отопительная буржуйка из газового баллона
Вы будете видеть меньше такого
16 фотографий, которые открывают любопытные факты о нашем мире и заставляют удивиться
Вы будете видеть меньше такого
Опекунство - бизнес 21 века
Вы будете видеть меньше такого
Из металла советской подлодки сделали дорогие часы
Вы будете видеть меньше такого
Вышла iOS 14.3. Много нового
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera