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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю первые с 1976 года образцы лунного грунта
На Земле обнаружили 300-килограммовую капсулу, которую сбросила китайская автоматическая станция «Чанъэ-5». Специалисты уже прибыли на территорию китайской провинции Внутренняя Монголия, чтобы забрать первые доставленные на Землю образцы лунного грунта с 1976 года, сообщает в твиттере телеканал CGTN.
Президент Китая Си Цзиньпин направил поздравления с успешным выполнением миссии по доставке лунного грунта, на месте приземления капсулы установили национальный флаг.
Первого декабря китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны, после чего собрал образцы лунного грунта.
Успех миссии будет означать, что Китай стал третьей страной в мире, которая доставила на Землю образцы лунного грунта. Ранее подобную миссию успешно выполняли США и Советский Союз. В 1976 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» доставила на Землю 170 граммов грунта.
В Курске завели уголовное дело из-за смерти 14 человек с COVID-19 после поломки кислородного оборудования
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью 14 человек с коронавирусом после поломки кислородного оборудования в одной из больниц Курска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Дело завели по части 3 статьи 9 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
«В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии», — сказали в пресс-службе.
В начале ноября сообщалось, что в одной из больниц Курска была выявлена неисправность клапанной системы в газификаторе, который подавал кислород автоматически. В результате 38 пациентов, находившихся в реанимации, экстренно перевели в другие больницы. Еще 15 человек собирались перевести в ближайшее время. В администрации региона тогда отмечали, что ни один из пациентов не умер при транспортировке.
В конце октября министр промышленности Денис Мантуров заявлял, что примерно в 20 российских регионах не хватает медицинского кислорода. Курская и Ростовская область в этот список не входили, хотя там также сообщали о нехватке кислорода.
21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. После скандала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская подала в отставку.