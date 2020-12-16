Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю первые с 1976 года образцы лунного грунта

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью 14 человек с коронавирусом после поломки кислородного оборудования в одной из больниц Курска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Дело завели по части 3 статьи 9 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии», — сказали в пресс-службе.

В начале ноября сообщалось, что в одной из больниц Курска была выявлена неисправность клапанной системы в газификаторе, который подавал кислород автоматически. В результате 38 пациентов, находившихся в реанимации, экстренно перевели в другие больницы. Еще 15 человек собирались перевести в ближайшее время. В администрации региона тогда отмечали, что ни один из пациентов не умер при транспортировке.

В конце октября министр промышленности Денис Мантуров заявлял, что примерно в 20 российских регионах не хватает медицинского кислорода. Курская и Ростовская область в этот список не входили, хотя там также сообщали о нехватке кислорода.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. После скандала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская подала в отставку.