Выборы в Госдуму-2021 обойдутся бюджету на 60% дороже предыдущих. ЦИК объясняет траты трехдневным голосованием

Центризбирком потратит на парламентские выборы 2021 года более 16 млрд руб., что на 60% больше расходов на голосование в 2016 году, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Если вы посмотрите цифры, то на федеральную кампанию по выборам депутатов Госдумы ассигнования по сравнению с 2016 годом увеличены почти на 60%. Это большая, заметная сумма для нас, это немаленькая сумма для федерального бюджета в целом», — сказал он (цитата по ТАСС).

Булаев отметил, что финансирование заложено на многодневное голосование, которое, «весьма возможно, будет».

В 2021 году ЦИК потратит 22,9 млрд рублей бюджетных средств на электоральные процессы. На голосования в следующем годы заложены 5,1 млрд рублей, а 2023 году ЦИК потратит 24,4 млрд рублей,

из них 19,8 млрд выборы президента России.

Как сообщил Булаев, ЦИК начнет распределять средства на определенные задачи только после формального назначения выборов.

В среду ЦИК принял временное положение об особенностях голосования до 30 мая и рекомендовал регионам отказаться от придомового голосования.

«Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости. Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

— Наше любимое так называемое голосование на пеньках было очень популярным и востребованным. <...> Вот в комплексе со всеми остальными мерами оно показало себя прекрасно. Судя по опросам, люди это признали, им это понравилось».

В июле президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает избиркомам назначать голосование на выборах и референдумах в течение двух или трех дней. Такая инициатива появилась после голосования по поправкам к Конституции, которое шло в течение недели.

Помимо многодневного голосования, законопроект также разрешает избиркомам организовывать голосования вне участков, а партиям — по своему желанию отзывать назначенных ими членов участковых комиссий, что раньше было возможно только через суд.