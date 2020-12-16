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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Выборы в Госдуму-2021 обойдутся бюджету на 60% дороже предыдущих. ЦИК объясняет траты трехдневным голосованием
Центризбирком потратит на парламентские выборы 2021 года более 16 млрд руб., что на 60% больше расходов на голосование в 2016 году, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
«Если вы посмотрите цифры, то на федеральную кампанию по выборам депутатов Госдумы ассигнования по сравнению с 2016 годом увеличены почти на 60%. Это большая, заметная сумма для нас, это немаленькая сумма для федерального бюджета в целом», — сказал он (цитата по ТАСС).
Булаев отметил, что финансирование заложено на многодневное голосование, которое, «весьма возможно, будет».
В 2021 году ЦИК потратит 22,9 млрд рублей бюджетных средств на электоральные процессы. На голосования в следующем годы заложены 5,1 млрд рублей, а 2023 году ЦИК потратит 24,4 млрд рублей,
из них 19,8 млрд выборы президента России.
Как сообщил Булаев, ЦИК начнет распределять средства на определенные задачи только после формального назначения выборов.
В среду ЦИК принял временное положение об особенностях голосования до 30 мая и рекомендовал регионам отказаться от придомового голосования.
«Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости. Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
— Наше любимое так называемое голосование на пеньках было очень популярным и востребованным. <...> Вот в комплексе со всеми остальными мерами оно показало себя прекрасно. Судя по опросам, люди это признали, им это понравилось».
В июле президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает избиркомам назначать голосование на выборах и референдумах в течение двух или трех дней. Такая инициатива появилась после голосования по поправкам к Конституции, которое шло в течение недели.
Помимо многодневного голосования, законопроект также разрешает избиркомам организовывать голосования вне участков, а партиям — по своему желанию отзывать назначенных ими членов участковых комиссий, что раньше было возможно только через суд.