«Крупнейшее расследование за 10 лет»: полиция Испании задержала 23 человека за отмывание денег «русской мафии»

Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», сообщается на сайте полиции. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства передает, что среди задержанных восемь россиян.

В полиции отметили, что это крупнейшее расследование против мафии из Восточной Европы, проведенное в Испании, за последние десять лет. По словам правоохранителей, задержанным удавалось обеспечивать себе защиту от уголовного преследования с помощью взяток.

«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения, полагаясь на юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — заявили в полиции.

Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, остальные испанцы.

По данным правоохранительных органов, участники преступной группы занимались не только отмыванием денег, но и различными инвестпроектами. Полиция считает, что задержанные собирались купить один из главных ночных клубов на Ибице, чтобы «захватить сектор ночной жизни и общественного питания как на побережье Леванта, так и на Балеарских островах».

Полиция провела 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, в ходе которых было изъято оружие, более 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 автомобилей, а также заблокированы банковские счета и активы на миллионы евро.

В 2018 году испанский суд оправдал 17 фигурантов дела «русской мафии» («операция Тройка») об отмывании денег. Суд не нашел достаточных оснований, которые бы указывали на связь подозреваемых с Тамбовской и Малышевской организованными преступными группировками (ОПГ).

Испанская прокуратура ранее заявляла, что в 1996 году группа россиян создала преступную схему отмывания денег через покупку недвижимости, и запрашивала для подсудимых до пяти лет лишения свободы. В списке подсудимых находился депутат Государственной думы Владислав Резник.