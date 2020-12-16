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№ 139 от 16 декабря 2020

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Кассационный суд отправил на пересмотр дело врача Мисюриной, осужденной из-за смерти пациента. Мосгорсуд отменил приговор в 2018 году

Общество48

48
 

Второй кассационный суд отменил решение Мосгорсуда об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной и возврате в прокуратуру дела о смерти пациента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной, которую до этого приговорили к двум годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть). 

Женщину обвиняли в ошибке при проведении биопсии костного мозга пациенту, который после этого скончался. Дело Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. В январе 2018 года более 70 тысяч человек подписали петицию в защиту врача с требованием пересмотра дела. В феврале 2018 года Мисюрину отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Теги:
мосгорсуд, врачи, врачебная ошибка, мисюрина

Суд оправдал калининградских врачей по делу о смерти младенца

Общество282

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Калининградский областной суд признал невиновными врача-неонатолога Элину Сушкевич и исполняющую обязанности главного врача родильного дома Елену Белую в смерти недоношенного новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Суд вынес оправдательный договор на основании вердикта коллегии присяжных, которые заявили 10 декабря о невиновности врачей в смерти младенца.

Прокурор Анна Ефремова, как передает корреспондент издания, отметила, что оправдательный вердикт присяжных «обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление в отношении Белой и Сушкевич оправдательного приговора».

У Сушкевич и Белой также есть право на реабилитацию.

Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт Сушкевич и Белой 10 декабря. Пятеро участников коллегии оправдали медиков, трое признали виновными.

В 2018 году в отношении и.о. главврача родильного дома Калининградской области №4 Елены Белой и неонатолога Элины Сушкевич возбудили уголовное дело. По версии следствия, Сушкевич, выполняя требование и. о. главврача, ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался.

Сушкевич предъявили обвинение в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК), а Белой — в организации убийства и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Обе женщины находились под домашним арестом.

В поддержку Сушкевич выступили медики по всей стране. В «Российском обществе неонатологов» заявили, что обвинения в адрес врача-реаниматолога «абсурдные по своей сути» и «не подкреплены серьезными научными данными».

Теги:
оправдательный приговор, sf, калининград, врачи
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