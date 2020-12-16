Кассационный суд отправил на пересмотр дело врача Мисюриной, осужденной из-за смерти пациента. Мосгорсуд отменил приговор в 2018 году

Второй кассационный суд отменил решение Мосгорсуда об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной и возврате в прокуратуру дела о смерти пациента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной, которую до этого приговорили к двум годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть).

Женщину обвиняли в ошибке при проведении биопсии костного мозга пациенту, который после этого скончался. Дело Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. В январе 2018 года более 70 тысяч человек подписали петицию в защиту врача с требованием пересмотра дела. В феврале 2018 года Мисюрину отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.