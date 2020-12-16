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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Обвиняемые по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo получили от четырех лет тюрьмы до пожизненного
Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж
Суд в Париже вынес приговоры по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, магазине Hyper Cacher и в парижском пригороде Монруже, произошедших 7-8 января 2015 года, сообщает Monde. С них началась не прекращающаяся до сих пор серия террористических исламистских атак во Франции.
В тех терактах погибли 17 человек, а три террориста были ликвидированы полицией. В числе обвиняемых оказались люди, которых прокуратура посчитала соучастниками преступления. Одиннадцать человек оказались на скамье подсудимых, еще троих — прямо перед терактами уехавших в Сирию — судили заочно.
Прокуратура требовала для обвиняемых от 5 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
В итоге суд приговорил 35-летнего Али Ризу Пола к 30 годам заключения. Пола — франко-турецкий гражданин, которого прокуратура назвала «основным элементом» в процессе подготовки терактов (он помогал террористу Кулибали, убившему сотрудницу полиции в парижском пригороде Монруже и четверых людей в магазине HyperCacher). Пола присутствовал на процессе.
Мохаммед Белусин приговорен к пожизненному заключению без права просить помилования в течение 22 лет. Он осужден заочно. Его брата Мехди Белусина суд считает погибшим, процесс в отношении него приостановлен. По данным французских спецслужб, оба брата могли быть убиты в Сирии.
«Религиозная жена» террориста Кулибали Айят Бумедьенн получила 30 лет тюрьмы. Ранее братья Белусин помогли ей выехать в Сирию.
Десять остальных обвиняемых получили от четырех до 18 лет тюрьмы. Получивший четырехлетний срок Кристоф Ромель уже отбыл более трех лет в заключении и был освобожден под судебный контроль.
При этом человек, которого прокуратура считает главным организатором этих терактов, 38-летний Петер Шериф, которого СМИ во Франции называют «ветераном французского джихада» не был осужден. Его арест, произошедший в конце 2018 года, случился уже после того, как дело было передано в суд. Шерифа должны судить позднее.
В редакционной статье сегодняшнего номера Charlie Hebdo выпускающий редактор Рисс заявил, что обвиняемые в ходе всего этого долгого процесса «постоянно лгали» и отрицали свою вину — как если бы получили от террористов «последний приказ»: «ни в чем никогда не признаться». Рисс отметил «еще и политическое значение» этого суда:
«потому что за имиджем мелких бандитов из пригородов», которых из себя разыгрывали обвиняемые, «скрывается насилие, цель которого — терроризировать все французское общество».
«Эти теракты против Charlie Hebdo и евреев» были для террористов «способом заставить их исчезнуть из общественной жизни» Франции, подчеркнул редактор.
Статья вышла в номере, на обложке которого рисунок условного «Бога», которого увозят на автозаке в тюрьму. Заголовок обложки: «Процесс о терактах января 2015 года: Бог водворен на свое место».
В сентябре, перед началом процесса, свою поддержку редакции выразил президент Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что страна не забудет «мужчин и женщин, подло убитых в январе 2015 года» и не отступится от своих ценностей, которые подразумевают право свободно смеяться над любыми религиями.
В конце сентября у бывшего здания редакции Charlie Hebdo произошел теракт: выходец из Пакистана, не знавший, что «Шарли» там нет, ранил двоих людей. 16 октября россиянин чеченского происхождения убил в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати — за то, что тот показал на уроке своим ученикам карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
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После терактов президент Макрон еще не раз подтвердил, что Франция будет защищать свои светские ценности. 9 декабря на заседании Совета министров был представлен законопроект «об усилении республиканских принципов» (де-факто: закон о борьбе с исламизмом). Он должен быть принят в начале следующего года.
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