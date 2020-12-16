Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Помочь

У маленького Миши СМА, ему необходим препарат Золгенсма

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 139 от 16 декабря 2020

Читать номер

Суд оправдал калининградских врачей по делу о смерти младенца

Общество38

38
 

Калининградский областной суд признал невиновными врача-неонатолога Элину Сушкевич и исполняющую обязанности главного врача родильного дома Елену Белую в смерти недоношенного новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Суд вынес оправдательный договор на основании вердикта коллегии присяжных, которые заявили 10 декабря о невиновности врачей в смерти младенца.

Прокурор Анна Ефремова, как передает корреспондент издания, отметила, что оправдательный вердикт присяжных «обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление в отношении Белой и Сушкевич оправдательного приговора».

У Сушкевич и Белой также есть право на реабилитацию.

Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт Сушкевич и Белой 10 декабря. Пятеро участников коллегии оправдали медиков, трое признали виновными.

В 2018 году в отношении и.о. главврача родильного дома Калининградской области №4 Елены Белой и неонатолога Элины Сушкевич возбудили уголовное дело. По версии следствия, Сушкевич, выполняя требование и. о. главврача, ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался.

Сушкевич предъявили обвинение в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК), а Белой — в организации убийства и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Обе женщины находились под домашним арестом.

В поддержку Сушкевич выступили медики по всей стране. В «Российском обществе неонатологов» заявили, что обвинения в адрес врача-реаниматолога «абсурдные по своей сути» и «не подкреплены серьезными научными данными».

Теги:
оправдательный приговор, sf, калининград, врачи
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera