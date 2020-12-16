В работе Telegram второй раз за день произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов.

Проблемы с подключением к мессенджеру возникли у жителей России, Укрины, Казахстана, Великобритании, Италии, Испании и других стран.

Представители мессенджера также подтвердили, что в работе Telegram произошел сбой, и сообщили, что почти у половины пользователей работа сервиса восстановилась.

Из данных Downdetector следует, что рост жалоб на работу телеграма начался около 16:00 и достиг пика к 16:20 по московскому времени.

С утра пользователи России и ряда других стран сообщали о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram. Резкий рост жалоб на работу телеграма начался в 6:00 и достиг пика в 9:10 утра.

Накануне, 14 декабря, масштабный сбой произошел в работе ряда сервисов Google, в том числе видеохостинга YouTube. Пользователи сообщали в том числе о проблемах в работе Gmail, Google Play и Google Maps.