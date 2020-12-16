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У маленького Миши СМА, ему необходим препарат Золгенсма

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№ 139 от 16 декабря 2020

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В работе Telegram второй раз за день произошел сбой

Общество40

40
 

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов.

Проблемы с подключением к мессенджеру возникли у жителей России, Укрины, Казахстана, Великобритании, Италии, Испании и других стран.

Представители мессенджера также подтвердили, что в работе Telegram произошел сбой, и сообщили, что почти у половины пользователей работа сервиса восстановилась. 

Из данных Downdetector следует, что рост жалоб на работу телеграма начался около 16:00 и достиг пика к 16:20 по московскому времени.

С утра пользователи  России и ряда других стран сообщали о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram. Резкий рост жалоб на работу телеграма начался в 6:00 и достиг пика в 9:10 утра.

Накануне, 14 декабря, масштабный сбой произошел в работе ряда сервисов Google, в том числе видеохостинга YouTube. Пользователи сообщали в том числе о проблемах в работе Gmail, Google Play и Google Maps.

Теги:
sf, сбой, телеграм

Рогозин отсудил 70 тысяч рублей у трех СМИ за статьи, «порочащие его честь»

Общество272

272
 

Останкинский суд Москвы обязал ООО «Неоход-медиа», ООО «ПремьерМедиаИнвест» и АО ИД «Аргументы недели» выплатить 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, причиненного главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

С «ПремьерМедиаИнвест» суд взыскал 10 тысяч рублей, с «Аргументов недели» — 20 тысяч рублей (еще 10 тысяч рублей обязан выплатить главный редактор издания Андрей Угланов), с «Неоход-медиа» — 30 тысяч рублей. 

В пресс-службе изданию уточнили, что суд обязал СМИ удалить статьи о Рогозине, в которых написано, что он «хоронит космонавтику», а также опубликовать опровержения в течение 10 дней после вступления решения в силу.

«Суд удовлетворил все наши иски: удалить статьи и видеоматериалы, дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию Дмитрия Олеговича, и взыскать с ответчиков материальную компенсацию», — рассказал ТАСС юрист Александр Добровинский, представляющий интересы истца.

Как отмечает агентство, в «Роскосмосе» комментировать иск не стали, объяснив это тем, что он подан физическим лицом и госкорпорации не касается.

Рогозин требовал признать порочащими его честь фразы о том, что он станет «гробовщиком российского космоса», что «под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами», а также фразу «Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдёт в историю».

Глава «Роскосмоса» требовал от трех СМИ совокупно 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Теги:
sf, штрафы, сми, защита чести и достоинства, роскосмос, рогозин
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