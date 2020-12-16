Рогозин отсудил 70 тысяч рублей у трех СМИ за статьи, «порочащие его честь»

Останкинский суд Москвы обязал ООО «Неоход-медиа», ООО «ПремьерМедиаИнвест» и АО ИД «Аргументы недели» выплатить 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, причиненного главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

С «ПремьерМедиаИнвест» суд взыскал 10 тысяч рублей, с «Аргументов недели» — 20 тысяч рублей (еще 10 тысяч рублей обязан выплатить главный редактор издания Андрей Угланов), с «Неоход-медиа» — 30 тысяч рублей.

В пресс-службе изданию уточнили, что суд обязал СМИ удалить статьи о Рогозине, в которых написано, что он «хоронит космонавтику», а также опубликовать опровержения в течение 10 дней после вступления решения в силу.

«Суд удовлетворил все наши иски: удалить статьи и видеоматериалы, дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию Дмитрия Олеговича, и взыскать с ответчиков материальную компенсацию», — рассказал ТАСС юрист Александр Добровинский, представляющий интересы истца.

Как отмечает агентство, в «Роскосмосе» комментировать иск не стали, объяснив это тем, что он подан физическим лицом и госкорпорации не касается.

Рогозин требовал признать порочащими его честь фразы о том, что он станет «гробовщиком российского космоса», что «под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами», а также фразу «Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдёт в историю».

Глава «Роскосмоса» требовал от трех СМИ совокупно 300 тысяч рублей в качестве компенсации.