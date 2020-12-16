Собянин назвал отсутствие локдауна главной мерой поддержки бизнеса во время пандемии

Власти Москвы не видят необходимости в введении жестких ограничительных мер на фоне распространения коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время дистанционного заседания Мосгордумы.

«Можно было бы закрыть всю деятельность в городе, и эпидемия резко, наверное, пошла бы на спад. Но какова была бы цена — миллионы безработных, обнищание людей и разорение предприятий. Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер, как говорится, до последнего», — сказал Собянин.

Помимо этого, мэр Москвы рассказал, что в 2020 году бюджет столицы потеряет 600 млрд рублей из-за пандемии COVID-19. Он уточнил, что свыше 300 млрд из этой суммы составили вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с коронавирусом. Точную сумму ущерба от пандемии, по его словам, определят позднее.

«Серьезные потери понесли торговля, сфера услуг, туризм, индустрия спорта, отдыха и развлечений, другие важнейшие отрасли экономики. Ощутимо сократились доходы граждан, тысячи людей потеряли работу или вынуждены были закрыть свой бизнес», — сказал Собянин.

При этом, по словам мэра Москвы, минимальный размер пенсии москвичей вместе с городской доплатой с 1 января вырастет до 20 222 рублей в месяц.

Также мэр Москвы подписал постановление о введении пятого пакета мер по поддержке городских предпринимателей и о продлении некоторых программ поддержки малого и среднего бизнеса, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Согласно постановлению, до 1 июля 2021 года продлевается право малого и среднего бизнеса снизить процентную ставку по оформленным кредитам или взять новые на льготных условиях. В мэрии заявили, что более 10 тысяч малых и средних предприятий уже получили льготные кредиты, а с учетом продления срока действия программы их получат еще около 10 тысяч предприятий.

В пресс-службе также отметили, что на время ограничений культурных и досуговых мероприятий до 15 января от уплаты арендных платежей освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и предоставления бытовых услуг населению в учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы (за исключением парков культуры и отдыха).

В конце ноября Собянин продлил до 15 января 2021 года меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции и заявил, что необходимости вводить дополнительные ограничения нет, но и «отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением».