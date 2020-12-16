Суд в Оренбурге признал объявление о продаже капусты угрозой национальной безопасности России

Центральный районный суд Оренбурга признал несущим угрозу национальной безопасности РФ объявление о продаже пекинской капусты, опубликованное в 2013 году на сайте agrobook.ru. Об этом «Новой» рассказали в издательском холдинге «Крестьянин», которому принадлежит сайт.

Судья Раиса Чувашаева согласилась с доводами прокуратуры о том, что объявление имеет общественную опасность, так как страной происхождения капусты, согласно нему, является Польша.

На суде представители обвинения также указывали, что в России «запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание расовой и религиозной ненависти, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность». Статья 16.21 КоАП, отметили прокуроры, предусматривает ответственность за приобретение и транспортировку товаров, которые «незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС».

Представители издательского дома «Крестьянин» и Центра защиты прав СМИ на суде настаивали, что объявление не может нести никакой угрозы, потому что организация «Балканский торговый дом», подавшая его, была ликвидирована еще в 2018 году.

Кроме того, само объявление было опубликовано в 2013 году – за год до введения ограничительных мер на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран, принявших санкции в отношении РФ.

Суд постановил заблокировать страницу с объявлением.

«Само объявление мы уже удалили, — рассказала «Новой газете» гендиректор ИД «Креситьянин» Ирина Самохина. — Будем ли оспаривать приговор, пока не решили».

О требовании Оренбургской транспортной прокуратуры признать объявление о продаже пекинской капусты угрожающим общественной безопасности и заблокировать доступ к сайту agrobook.ru стало известно в начале декабря.

Эмбарго на ввоз мяса, молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов из стран Европейского союза, США, Австралии и ряда других государств президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Эта мера стала ответом на санкции, введенные против России после присоединения Крыма. В августе 2020 года Россельхознадзор сообщил, что за пять лет Россия уничтожила 36,17 тысяч тонн санкционной продукции.