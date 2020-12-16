Депутаты в Петербурге потребовали от главы ФСБ проверить данные расследования о причастности сотрудников спецслужбы к отравлению Навального

Три оппозиционных депутата из разных регионов Санкт-Петербурга направили директору ФСБ Александру Бортникову заявление, в котором потребовали проверки данных расследования The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии ФБК о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика Алексея Навального. Об этом в своем фейсбуке сообщил депутат Борис Вишневский.

Помимо Вишневского заявление подписание Максим Резник и Михаил Амосов. По информации депутатов, такие же обращения направят их коллеги в Москве, Пскове, Карелии и в других регионах.

«Мы опираемся на пункт 2 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса, которая обязывает проверять сообщения о преступлении, распространенные в СМИ», — заявил Вишневский, добавив, что в заявлении речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 277 УК — «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

«На наш взгляд, попытка убийства Алексея Навального при помощи боевого отравляющего вещества полностью подпадает под эту диспозицию. Мы требуем провести проверку и по ее результатам рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела», заявил он, отметив, что в расследовании «названы имена возможных соучастников преступления — сотрудников ФСБ».

«Да, мы не очень наивные люди. И понимаем, насколько мизерным является шанс на возбуждение уголовного дела.

Тем более, что вскоре после отравления Навального мы уже обращались — и после длительного ожидания получили отписки или отказы, — продолжает Вишневский. — А если в возбуждении дела откажут — ФСБ придется объяснять, почему оно нам отказывает, а отказ мы сможем обжаловать».

Ранее, 14 декабря, расследователи The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel совместно с ФБК установили личности восьми сотрудников секретного подразделения Федеральной службы безопасности России, которые могут быть причастны к отравлению в августе этого года Алексея Навального боевым веществом из класса «Новичок».

Данные телефонных биллингов показывают, что ФСБ могла следить за Навальным с 2017 года. Исходя из анализов данных авиаперелетов, спецгруппа агентов все это время следовала за политиком в разные города страны. Во время поездки в Калининград яд могла получить супруга оппозиционера Юлия Навальная, а сам Навальный мог подвергнуться воздейсвию яда еще как минимум один раз, не считая случая в августе этого года, считают расследователи.