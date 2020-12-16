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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Суд Франции приговорил бывшего нунция Ватикана к восьми месяцам условно за сексуальные домогательства
Суд в Париже приговорил бывшего нунция (посла) Ватикана во Франции Луиджи Вентуру к восьми месяцам условного заключения по делу о сексуальных домогательствах, сообщает Le Figaro.
76-летний Вентура не признал вину. Помимо лишения свободы суд предприсал ему выплатить компенсацию четырем пострадавшим — от двух до шести тысяч евро.
В ноябре на слушаниях парижская прокуратура потребовала для него 10 месяцев условного заключения.
Прокуратура начала расследование этого дела в январе 2019 года по заявлению мэрии Парижа, после жалобы ее «молодого сотрудника», который обвинил священника в «прикосновениях сексуального характера». Затем обвинения выдвинули еще трое мужчин — среди них еще один сотрудник мэрии Парижа.
Суд над послом Ватикана стал возможен после того, как в июле 2019-го Святой Престол лишил его дипломатической неприкосновенности —
это первый подобный случай в современной истории католической церкви.
В декабре прошлого года господин Вентура, занимавший пост нунция во Франции с 2009 года, ушел в отставку. Сам он на суде, который прошел в новом Парижском дворце правосудия, не присутствовал, но ранее дал показания прокурорам.