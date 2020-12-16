Авиакомпания S7 разрешила пассажирам провозить питомцев на соседнем кресле в салоне самолета

Авиакомпания S7 Airlines разрешила пассажирам провозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Такая услуга доступна только для тех, кто приобретает билета в экономикласс — питомцы можно разместить у окна рядом со своим хозяином1. В течение всего полета животное должно находиться внутри специальной перевозки, не превышающей по длине-ширине-высоте 55×40×40 см.

Саму перевозку нужно закрепить на кресле специальными ремнями безопасности. Всего в салоне самолета могут лететь два питомца, поэтому такой перелет нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места — на себя и на животное. Вес животного с учетом перевозки не должен превышать 23 кг.

«Мы понимаем, что пассажирам S7 Airlines хочется комфортно путешествовать со своими питомцами, поэтому работаем над совершенствованием сервиса», — заявили в компании.

В сентябре 2020 года авиакомпания «Аэрофлот» начала поэтапное ужесточение правил перевозки животных. В соответствии с новыми правилами провозить животных смогут только совершеннолетние пассажиры, один человек сможет взять только одно животное. Если же пассажир везет несколько взрослых питомцев, он сможет воспользоваться услугами грузового подразделения компании.

Исключения действуют в том числе для щенков и котят в возрасте от 8 недель до полугода, в одном контейнере можно будет перевозить до трех таких животных. Возможность перевоза животного в багажном отсеке или в салоне будет зависеть от размеров и веса клетки.