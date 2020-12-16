Родственники пропавших без вести в Карабахе бойцов прорвались в здание Минобороны Армении и перекрыли ряд дорог

Родственники без вести пропавших бойцов в Нагорном Карабахе собрались у здания администрации Ширакской области, где проводят акцию протеста. Об этом сообщает портал News.Am.

Протестующие заявили, что в распространенных азербайджанской стороной видеоматериалах они увидели своих родных, которых Азербайджан взял в плен.

Родственники без вести пропавших бойцов, как утверждает портал, перекрыли участок у села Азатан автодороги Гюмри — Ереван и у села Исаакян автодороги Гюмри — Армавир. Дороги перекрыли и в Кети, Ашоцке. По словам протестующих, среди попавших в плен военнослужащих есть жители разных сел Ширакской области.

Как сообщает «Арменпресс», родители и родственники пропавших без вести протестуют и перед административным зданием Минобороны. Они попытались проникнуть в здание, чтобы встретиться с министром, некоторым удалось попасть территорию ведомства.

Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на своей странице в фейсбуке заявил, что планирует запустить ряд программ — в частности, он совместно с Арменией пообещал сделать «все возможное для возвращения всех заключенных домой, а также активно продолжать поиск тел погибших и пропавших без вести».

Ранее в Минобороны Нагорного Карабаха заявили, что военные и российские миротворцы ведут поиски пропавших карабахских военнослужащих в Гадрутском районе. Ведомство добавило, что потеряло связь с личным составом нескольких опорных пунктов в районе села Хцаберд. Перед этим в телеграме распространились фото и видео, на которых, по информации азербайджанской стороны, сняты около ста взятых в плен армянских военных.

Портал «Sputnik Армения» также сообщил со ссылкой на родственника одного из пленных, что более ста военных попали в плен под Хцабердом. По информации, переданное порталу, в плену могут находиться 150 человек, большинство из Ширакского района Армении; все они записались в армию волонтерами.

Пресс-секретарь Араика Арутюняна Ваграм Погосян в интервью «Арменпресс» заявил, что они изучают сообщения о пленении военнослужащих, однако не исключил, что распространение этой информации служит «для создания дополнительной напряженности».

12 декабря Минобороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха — в направлении населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд. Минобороны России также заявило, что в Нагорном Карабахе впервые с момента завершения боевых действий нарушен режим прекращения огня.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана объявили о заявлении о прекращении боевых действий. Согласно документу, под контроль Баку перешли районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, также Ереван должен передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. Среди положений договора — также ввод в регион российских миротворцев.