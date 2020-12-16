Госдума окончательно приняла законопроект о введении штрафов для чиновников за оскорбление граждан в интернете и об ответственности юрлиц за клевету

Госдума приняла в третьем — окончательном — чтении законопроект о введении штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан. Проект закона приравнивает оскорбления в интернете к публичным и предусматривает штраф за клевету для юридических лиц. Документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициаторами законопроекта стали глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В КоАп вносится поправка, что за оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим «в связи с осуществлением своих полномочий», будет штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также можно будет дисквалифицировать чиновника — лишить права замещать должности государственной и муниципальной службы — на один год. Законопроект устанавливает наказание и за повторное нарушение — 100-150 тыс. рублей или дисквалификация на два года.

Документ предлагает увеличить практически в два раза штрафы и за оскорбления в целом: максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с трех тыс. до пяти тыс. рублей, для должностных лиц — с 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

К публичным оскорблениям (в том числе через СМИ) приравниваются и оскорбления в интернете

— наказание за такое нарушение вырастит для для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Также КоАП дополнят статьей, предусматривающей ответственность для юрлиц за клевету — за «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». За клевету предусмотрен штраф в размере от 500 тыс. до трех млн рублей.

В законопроекте уточняется и определение понятия «оскорбление» — это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».

Ранее, 14 декабря, в России предложили ввести уголовную ответственность за клевету в интернете — соответствующий законопроект в Госдуму внес первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Он выступил за то, чтобы дополнить ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета) положением, которое введет уголовную ответственность за клевету, «совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет“, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

В частности, за клевету «в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных» предлагается ввести до двух лет лишения свободы. Сейчас данная статья не предусматривает лишение свободы.