Алтайским истопникам, о которых писала «Новая газета», частично выплатили зарплаты

Четырнадцати алтайским истопникам, находившимся на грани забастовки из-за невыплаты заработной платы, частично выплатили задолженность. Об этом «Новой газете» сообщил директор одного из домов культуры, который отапливают кочегары.

На данный момент им выплатили по 14 тыс. рублей за ноябрь и аванс за десять дней работы в декабре. Зарплату за октябрь обещают возместить через суд, прокуратура оформляет иск против компании-нанимателя.

Деньги кочегарам заплатил Центр культуры и молодежной политики Майминского района — структурное подразделение муниципальной организации, заключившей контракт на отопление с ООО «Сибирь ритейл групп». Компания выиграла тендер, предложив отапливать социальные объекты Майминского района за 1,2 млн рублей, но, получив деньги, исчезла.

Проработав почти три месяца без зарплаты, истопники объявили о готовности начать забастовку. Администрация Майминского района сначала отказывалась участвовать в решении сложившейся ситуации. Но после публикаций в СМИ, обращения в прокуратуру и вмешательства депутата республиканского парламента Марии Дёминой с кочегарами все-таки были заключены новые договора.