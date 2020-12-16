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№ 139 от 16 декабря 2020

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Алтайским истопникам, о которых писала «Новая газета», частично выплатили зарплаты

Общество10

Анастасия Егороваруководитель направления «Волонтеры России»

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Четырнадцати алтайским истопникам, находившимся на грани забастовки из-за невыплаты заработной платы, частично выплатили задолженность. Об этом «Новой газете» сообщил директор одного из домов культуры, который отапливают кочегары.  

На данный момент им выплатили по 14 тыс. рублей за ноябрь и аванс за десять дней работы в декабре. Зарплату за октябрь обещают возместить через суд, прокуратура оформляет иск против компании-нанимателя. 

Деньги кочегарам заплатил Центр культуры и молодежной политики Майминского района — структурное подразделение муниципальной организации, заключившей контракт на отопление с ООО «Сибирь ритейл групп». Компания выиграла тендер, предложив отапливать социальные объекты Майминского района за 1,2 млн рублей, но, получив деньги, исчезла.

Проработав почти три месяца без зарплаты, истопники объявили о готовности начать забастовку. Администрация Майминского района сначала отказывалась участвовать в решении сложившейся ситуации. Но после публикаций в СМИ, обращения в прокуратуру и вмешательства депутата республиканского парламента Марии Дёминой с кочегарами все-таки были заключены новые договора.

Теги:
kn, забастовка, истопники, алтай
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