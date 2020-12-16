Госдума окончательно приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за «пропаганду наркотиков» в интернете

Госдума приняла в третьем — окончательном — чтении законопроект о штрафах в размере до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ в интернете. Документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициатором законопроекта стало правительство, он был внесен в Думу еще в январе. В первом чтении документ приняли в июле, второе чтение состоялось 15 декабря.

Штрафы за «незаконную пропаганду наркотиков» в интернете предлагается увеличить. Для физических лиц, согласно законопроекту, установят штрафы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Если «пропагандой» занимаются индивидуальные предприниматели, штраф составит уже от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, также можно будет ввести административную приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Для юридических лиц размер штрафа может достигать 1,5 млн рублей, либо можно будет приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.

Согласно действующей редакции КоАП, обычным гражданам за «пропаганду наркотиков» пока грозит штраф в 4-5 тыс. рублей, должностным лицам — не более 50 тыс. рублей, а юрлицам — не более 1 млн рублей.

Поднимут штрафы и иностранным гражданам: в новой редакции верхний порог возрастет с 5 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. У суда также останется возможность выдворить гражданина иностранного государства из России, арестовать на 15 суток или ограничиться только штрафом. Согласно действующему КоАп, пока административное выдворение предусматривается без альтернативы вместе со штрафом или арестом.

Под действие нового закона также попадут владельцы интернет-ресурсов, которые «пропагандируют наркотики», и операторы связи, предоставляющие услуги связи провайдерам хостинга — размер штрафа составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на юрлиц. Предусмотрено наказание и за повторное нарушение — до 50 тыс. и до 800 тыс. соответственно.

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