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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
Паре из Калининграда запросили до 14 лет колонии по делу о госизмене за приглашение сотрудника ФСБ на свадьбу
В Калининграде завершились прения по делу о госизмене (ст. 275 УК), в которой обвиняются эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец, ранее работавший юристом в региональном министерстве экономики, об этом сообщает «Коммерсант».
Прокурор попросил суд приговорить пару из Калининграда к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.
Материалы дела в отношении супругов секретны. По информации «Ъ», в деле два эпизода — один из них связан с передачей сотрудникам разведки Латвии секретных данных — документов с грифом «секретно», связанных с особой экономической зоной Калининграда. Другой — с раскрытием спецслужбам Латвии информации о сотруднике ФСБ Максиме Денисенко, который был гостем на свадьбе супругов.
По данным следствия, после торжества молодожены переслали представителям прибалтийской разведки фотографию контрразведчика, указав заодно его звание и должность. Других данных следователи не раскрывают, фабулу обвинения ФСБ также не обнародовала. Приговор по делу огласят 24 декабря.
Подсудимых, как сообщает «Ъ», ранее этапировали в Калининград из московского следственного изолятора «Лефортово», где они находились два года.