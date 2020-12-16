Мэрия столицы потратит более 70 млн рублей на модернизацию системы «Помощник Москвы». С помощью нее будут следить за больными COVID гражданами

Мэрия Москвы потратит 76,8 млн рублей на модернизацию системы «Помощник Москвы», с помощью которой пользователи жалуются на нарушителей правил парковки. На карточку на сайте Госзакупок обратил внимание «Коммерсант».

В начале декабря тендер выиграло ООО «Программный продукт». Заказчиком выступает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Компания, победившая на аукционе, должна закончить проект к середине января.

В «Помощник Москвы» входит приложение, которое позволяет фотографировать нарушения автовладельцев, в частности, парковку на газоне, и отправлять информацию властям. После модернизации приложения пользователи смогут сообщать о незаконной торговле и плохом состоянии велопарковок, а также отслеживать больных COVID-19, нарушающих карантин.

Представители властей смогут с помощью мобильного приложения проверять человека по базе больных COVID-19. Это говорится в разделе «Интеграция с внешними информационными ресурсами для получения данных о гражданах, пребывающих на карантине», который содержится в техническом задании контракта. Как уточняет «Ъ», они же смогут патрулировать прогулочные зоны — парки и скверы — и передавать в мэрию сообщения о большом скоплении людей.

В пресс-службе ЦОДД «Ъ» заявили, что интеграция базы заболевших «необходима для правоохранительных органов, которые проверяют находящихся на карантине граждан». Функция оценки количества людей в общественных местах вводится, чтобы «улучшить безопасность и качество оказания транспортных услуг», заявили в ведомстве.

В октябре ЦОДД Москвы выделил более 155 миллионов рублей на комплексную систему мониторинга пассажиропотока. На столичных остановках общественного транспорта установят 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств через Bluetooth и Wi-Fi в радиусе 50 метров.

С их помощью можно будет отслеживать траекторию движения жителей за день, неделю, месяц и год, система будет работать заодно с камерами видеонаблюдения. Общую информацию о пассажирах будут передавать в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы.