В России выявили еще 26509 новых случаев COVID

В России за сутки выявили 26509 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 15 декабря, за сутки во всей стране выявили 26265 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 734 454. В Москве за последний день выявили 5028 новых заболевших COVID-19 — это на 390 меньше, чем накануне.

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Уровень смертности в России за январь — октябрь 2020 года оказался максимальным за последние десять лет, это следует расчета РБК на основе данных Росстата. Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь–октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек — это на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Как отмечает издание, рост смертности не объясняется только прямыми потерями от COVID-19.