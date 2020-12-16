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№ 139 от 16 декабря 2020Читать номер
В работе WhatsApp, YouTube и Telegram произошел сбой
Пользователи России и ряда других стран сообщают о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов. В России о сбоях больше всего сообщают жители Москвы.
Резкий рост жалоб на работу мессенджера Telegram начался в 6:00 и достиг пика в 9:10 утра. Большая часть пользователей (88%), которые пожаловались на сбои Telegram, не могут подключиться к серверу, у 11% не отправляются сообщения.
В 9:14 большое количество сообщений о сбое поступило от пользователей WhatsApp. У 96% из них не получается войти в приложение. Пользователи Youtube пожаловались, что у них не проигрываются видеоролики (64%), 32% — испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, 3% — не могут зайти на свою страницу видеохостинга.
Накануне, 14 декабря, масштабный сбой произошел в работе ряда сервисов Google, в том числе видеохостинга YouTube. Пользователи сообщали в том числе о проблемах в работе Gmail, Google Play и Google Maps.
Байден выдвинул соперника на выборах Пита Буттиджича на пост главы Минтранса
Избранный президент США Джо Байден решил назначить демократа Пита Буттиджича на пост главы Минтранса. Об этом Байден сообщил в своем твиттере.
«Мэр Пит Буттиджич — лидер, патриот и человек, который решает проблемы», — заявил Байден, добавив, что выдвигает его на пост министра транспорта, потому что он «способен справиться с проблемами на пересечении рабочих мест, инфраструктуры, равенства и климата».
Буттиджич — демократ, бывший претендент на пост главы государства на выборах в 2020 году. В марте он покинул предвыборную гонку и заявил, что поддержит Байдена. Как отмечает CNN, это первый раз, когда избранный президент пригласил присоединиться к своей администрации одного из бывших соперников-демократов.
38-летний Буттиджич — бывший офицер военно-морской разведки США, экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат. В случае утверждения Буттиджич станет первым в истории открытым геем на посту министра.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Накануне Байден Байден получил необходимое количество голосов выборщиков для избрания президентом США — он опередил действующего американского лидера Дональда Трампа, получив 306 голосов выборщиков против 232. Инаугурация президента США пройдет 20 января в Вашингтоне.