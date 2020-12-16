В работе WhatsApp, YouTube и Telegram произошел сбой

Пользователи России и ряда других стран сообщают о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов. В России о сбоях больше всего сообщают жители Москвы.

Резкий рост жалоб на работу мессенджера Telegram начался в 6:00 и достиг пика в 9:10 утра. Большая часть пользователей (88%), которые пожаловались на сбои Telegram, не могут подключиться к серверу, у 11% не отправляются сообщения.

Жалобы на Telegram / скрин сайта Downdetector

В 9:14 большое количество сообщений о сбое поступило от пользователей WhatsApp. У 96% из них не получается войти в приложение. Пользователи Youtube пожаловались, что у них не проигрываются видеоролики (64%), 32% — испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, 3% — не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Накануне, 14 декабря, масштабный сбой произошел в работе ряда сервисов Google, в том числе видеохостинга YouTube. Пользователи сообщали в том числе о проблемах в работе Gmail, Google Play и Google Maps.