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№ 139 от 16 декабря 2020

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В работе WhatsApp, YouTube и Telegram произошел сбой

Общество2

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Пользователи России и ряда других стран сообщают о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов. В России о сбоях больше всего сообщают жители Москвы.

Резкий рост жалоб на работу мессенджера Telegram начался в 6:00 и достиг пика в 9:10 утра. Большая часть пользователей (88%), которые пожаловались на сбои Telegram, не могут подключиться к серверу, у 11% не отправляются сообщения.

Жалобы на Telegram / скрин сайта Downdetector

В 9:14 большое количество сообщений о сбое поступило от пользователей WhatsApp. У 96% из них не получается войти в приложение. Пользователи Youtube пожаловались, что у них не проигрываются видеоролики (64%), 32% — испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, 3% — не могут зайти на свою страницу видеохостинга. 

Накануне, 14 декабря, масштабный сбой произошел в работе ряда сервисов Google, в том числе видеохостинга YouTube. Пользователи сообщали в том числе о проблемах в работе Gmail, Google Play и Google Maps.

Теги:
ng, телеграм, сбой

Байден выдвинул соперника на выборах Пита Буттиджича на пост главы Минтранса

Политика51

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Избранный президент США Джо Байден решил назначить демократа Пита Буттиджича на пост главы Минтранса. Об этом Байден сообщил в своем твиттере.

 

«Мэр Пит Буттиджич — лидер, патриот и человек, который решает проблемы», — заявил Байден, добавив, что выдвигает его на пост министра транспорта, потому что он «способен справиться с проблемами на пересечении рабочих мест, инфраструктуры, равенства и климата».

Буттиджич — демократ, бывший претендент на пост главы государства на выборах в 2020 году. В марте он покинул предвыборную гонку и заявил, что поддержит Байдена. Как отмечает CNN, это первый раз, когда избранный президент пригласил присоединиться к своей администрации одного из бывших соперников-демократов.

38-летний Буттиджич — бывший офицер военно-морской разведки США, экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат. В случае утверждения Буттиджич станет первым в истории открытым геем на посту министра.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Накануне Байден Байден получил необходимое количество голосов выборщиков для избрания президентом США — он опередил действующего американского лидера Дональда Трампа, получив 306 голосов выборщиков против 232. Инаугурация президента США пройдет 20 января в Вашингтоне.

Теги:
байден, выборы, ng, сша
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