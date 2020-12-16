Байден выдвинул соперника на выборах Пита Буттиджича на пост главы Минтранса

Избранный президент США Джо Байден решил назначить демократа Пита Буттиджича на пост главы Минтранса. Об этом Байден сообщил в своем твиттере.

«Мэр Пит Буттиджич — лидер, патриот и человек, который решает проблемы», — заявил Байден, добавив, что выдвигает его на пост министра транспорта, потому что он «способен справиться с проблемами на пересечении рабочих мест, инфраструктуры, равенства и климата».

Буттиджич — демократ, бывший претендент на пост главы государства на выборах в 2020 году. В марте он покинул предвыборную гонку и заявил, что поддержит Байдена. Как отмечает CNN, это первый раз, когда избранный президент пригласил присоединиться к своей администрации одного из бывших соперников-демократов.

38-летний Буттиджич — бывший офицер военно-морской разведки США, экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат. В случае утверждения Буттиджич станет первым в истории открытым геем на посту министра.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Накануне Байден Байден получил необходимое количество голосов выборщиков для избрания президентом США — он опередил действующего американского лидера Дональда Трампа, получив 306 голосов выборщиков против 232. Инаугурация президента США пройдет 20 января в Вашингтоне.