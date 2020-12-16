Еврокомиссия включила «Вконтакте» и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

Европейская комиссия (ЕК) включила российскую социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента. Это следует из опубликованного нового перечня ЕК.

«ВКонтакте» и Telegram попали в новый раздел с «проблемными социальными сетями». Telegram, по мнению ЕК, недостаточно быстро реагирует на пиратский контент, а «Вконтакте» позволяет осуществлять несанкционированный доступ к книгам, фильмам и телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели. Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права, говорится в отчете ЕК.

В российской соцсети «ВКонтакте» заявили, что «удивлены» включением в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» Европейской комиссии (ЕК), так как соцсеть «работает с правообладателями контента».

В число других сервисов, которые распространяют пиратских контент, вкллючили торрент-трекер Rutracker, сервис по поиску научных публикаций Sci-hub, сайты Bookfi.net и Libgen.is.

Перечень Еврокомиссии составляется с 2018 года и не имеет юридической силы. Список состоит из четырех основных категорий: поставщики онлайн-услуг, предлагающие или облегчающие доступ к контенту, защищенному авторскими правами; платформы электронной коммерции, интернет-аптеки и физические торговые площадки.