Дело о коррупции экс-депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна будут слушать в США

Дело о рэкетированных и коррумпированных организациях (закон RICO) экс-депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна, осужденного в России за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), будут слушать в США. Это следует из иска (есть в распоряжении «Новой газеты») к Ашоту Егиазаряну со стороны его бывшего бизнес-партнера Виталия Смагина, который обратился в американский суд в Лос-Анджелесе.

Смагин подал иск по делу RICO о взыскании более 90 миллионов долларов. Он заявил, был обманут из-за «мошеннической предпринимательской схемы», организованной Егиазаряном, частным CMB банком, зарегистрированным в Монако, и другими причастными к банку людьми.

Смагин, как говорится в иске, требует суда присяжных в рассмотрении всех спорных вопросов. Истец требуют признать виновным экс-депутата Егиазаряна, а также ряд других ответчиков, в том, что они нанесли посредством рэкета и мошенничества «с использованием электронных средств» ущерб истцу как минимум в 130 миллионов долларов.

Скрин части иска

Ранее в США Смагин подал два иска к бывшему депутату в Федеральный суд Центрального округа Калифорнии. По одному делу американский суд в марте 2016 года постановил взыскать с экс-депутата более 92,5 миллиона долларов. В мае 2018 года апелляционная инстанция отменила это решение, так как средства на банковских счетах в лихтенштейнском Alpha Trust были заморожены властями Лихтенштейна в ноябре 2017 года.

Второй иск Смагин подал в августе 2017 года, где обвинил Егиазаряна в «мошеннических схемах» со счетами Alpha Trust в Лихтенштейне.

В мае 2018 года российский суд приговорил Егиазаряна за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Брату экс-депутата, Артему, назначили пять лет колонии и штраф в размере 600 тысяч рублей.

Двух других фигурантов дела — гендиректора московского комплекса «Европарк» Максима Ключина и гендиректора ЗАО «Декорум» Виталия Гогохия — осудили на 4 года лишения свободы и назначили штраф в 400 тысяч рублей.

По версии российского следствия, Егиазарян вместе с соучастниками с помощью обмана приобрел пятую часть акций ЗАО «Центурион Альянс». Сам депутат обвинял во всем экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, бизнесменов Аркадия Ротенберга и Сулеймана Керимова, заявляя о «рейдерском захвате».

С конца 2010 года Егиазарян находится в федеральном, а с 2012 года — в международном розыске. Госдума лишила его депутатской неприкосновенности по запросу главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ключин и брат депутата Артем Егиазарян скрываются от следствия в США.