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№ 139 от 16 декабря 2020

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Константин Котов вышел на свободу

Общество5

Татьяна Васильчуккорреспондент

5
 

Активист Константин Котов, осужденный за «неоднократное нарушение» закона о митингах (по ст. 212.1 УК), вышел на свободу. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты». Котов был приговорен к четырем годам колонии общего режима в сентябре 2019 года. После того, как Кассационный суд отправил дело на пересмотр в Мосгорсуд — срок заключения сократили до полутора лет.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Котова выпустили из колонии в 6:30 утра. Встретить его к ИК-2 в Покрове приехали адвокаты, фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов, Данил Беглец, Алексей Миняйло, жена Котова Анна Павликова. 

«Хочу всех увидеть, всех обнять, кто меня поддерживал, [встретиться] с моими друзьями, родными, знакомыми, с теми, кто мне писал постоянно письма. Всем сказать спасибо. Посмотреть на Москву, на окружающий мир», — сказал Котов. 

Ранее Петушинский районный суд Владимирской области отказал в условно-досрочном освобождении Котову. Защита просила отпустить Котова на 9 дней раньше окончания срока, но представитель колонии во время заседания суда заявил, что Котов «еще не исправился». Котов стал вторым осужденным по статье 212.1 УК.

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Теги:
ng, котов, «московское дело»

Рамзан Кадыров сообщил об убийстве боевика в Чечне. О смерти человека с таким же именем правозащитники сообщали еще в октябре

Общество1 703

1 703
 

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что силовые структуры региона провели во вторник спецоперацию в Ачхой-Мартановском районе, в результате которой «уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев». Об этом Кадыров рассказал в своем телеграм-канале.

«Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно. Никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, в районе проведения операции присутствовали премьер правительства региона Абузайд Висмурадов, глава местного МВД Руслан Алханов, командир полка имени Кадырова Замид Чалаев.

По данным правозащитного центра «Мемориал» и портала «Кавказский узел», 32-летний мужчина по имени Казбек Байдулаев был убит в Серноводском районе Чечни у границы с Ингушетией 11 октября 2020 года. Вместе с ним был убит Рустам Борчашвили, о смерти которого чеченские силовики сообщали в 2013 году.

Правозащитники утверждают, что Байдулаев и его брат Анзор в 2008 году были приговорены к шести месяцам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании. Признательные показания они тогда дали под пытками, рассказывают родственники. В 2009 году Байдулаева вооруженные люди увезли Байдулаева в Грозный, где предположительно избивали и пытали в РОВД, писал «Кавказский узел», а в 2011 году его еще раз осудили за причастность к боевым группировкам.

По версии правозащитников, Байдулаев примкнул к незаконным вооруженным формированиям и радикализовался уже после пыток и уголовных дел, в 2012 году. По информации силовиков, он участвовал в боевых действиях в Сирии с 2016 года и вернулся в Россию в 2020 году (по другой версии, Байдулаев в это время находился в Турции).

Дома родных Байдулаева в селе Янди Ачхой-Мартановского района сожгли в 2014 году, после чего они покинули Чечню. «Новая газета» подробно писала об уничтожении этих домов в расследовании «Грозный декабрь» о зачистках после нападения в Грозном.

Семья Байдулаевых считает, что Казбека преследовали, так как его двоюродные дяди воевали на стороне сепаратистов в период 1994-1996 гг., но после этого не принимали участия в боевых действиях. Двоих членов семьи Байдулаевых похитили в 2012 и 2013 годах, их судьба до сих пор неизвестна, рассказывал «Мемориал» в докладе «Чеченцы в России».

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Теги:
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