Рамзан Кадыров сообщил об убийстве боевика в Чечне. О смерти человека с таким же именем правозащитники сообщали еще в октябре

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что силовые структуры региона провели во вторник спецоперацию в Ачхой-Мартановском районе, в результате которой «уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев». Об этом Кадыров рассказал в своем телеграм-канале.

«Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно. Никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, в районе проведения операции присутствовали премьер правительства региона Абузайд Висмурадов, глава местного МВД Руслан Алханов, командир полка имени Кадырова Замид Чалаев.

По данным правозащитного центра «Мемориал» и портала «Кавказский узел», 32-летний мужчина по имени Казбек Байдулаев был убит в Серноводском районе Чечни у границы с Ингушетией 11 октября 2020 года. Вместе с ним был убит Рустам Борчашвили, о смерти которого чеченские силовики сообщали в 2013 году.

Правозащитники утверждают, что Байдулаев и его брат Анзор в 2008 году были приговорены к шести месяцам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании. Признательные показания они тогда дали под пытками, рассказывают родственники. В 2009 году Байдулаева вооруженные люди увезли Байдулаева в Грозный, где предположительно избивали и пытали в РОВД, писал «Кавказский узел», а в 2011 году его еще раз осудили за причастность к боевым группировкам.

По версии правозащитников, Байдулаев примкнул к незаконным вооруженным формированиям и радикализовался уже после пыток и уголовных дел, в 2012 году. По информации силовиков, он участвовал в боевых действиях в Сирии с 2016 года и вернулся в Россию в 2020 году (по другой версии, Байдулаев в это время находился в Турции).

Дома родных Байдулаева в селе Янди Ачхой-Мартановского района сожгли в 2014 году, после чего они покинули Чечню. «Новая газета» подробно писала об уничтожении этих домов в расследовании «Грозный декабрь» о зачистках после нападения в Грозном.

Семья Байдулаевых считает, что Казбека преследовали, так как его двоюродные дяди воевали на стороне сепаратистов в период 1994-1996 гг., но после этого не принимали участия в боевых действиях. Двоих членов семьи Байдулаевых похитили в 2012 и 2013 годах, их судьба до сих пор неизвестна, рассказывал «Мемориал» в докладе «Чеченцы в России».