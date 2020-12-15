В инфекционных больницах Петербурга осталось менее 500 свободных коек для пациентов с COVID-19

В инфекционных больницах Санкт-Петербурга свободными остаются лишь 4% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Сегодня медицинскую помощь горожанам оказывают 22 учреждения, из них 16 городских и 6 федеральных. В общей сложности развернуто 11 151 койка, из которых в настоящий момент, к сожалению, очень много заболевают, осталось 4%. Мы понимаем, что необходимо развертывать дополнительные мощности», — заявил он.

По словам чиновника, реанимационных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких в городе пока хватает. Сейчас в реанимации находятся 702, более половины из них — на ИВЛ. Эргашев пообещал, что в городе развернут еще около двух тысяч коек.

Несколько недель назад обстановка в городе уже была напряженной. Власти северной столицы ввели ряд новых ограничений и запретили работу предприятий общественного питания, музеев и театров в новогодние праздники, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал, что город близок к «полному локдауну».

В среднем за последнюю неделю в Санкт-Петербурге коронавирусом ежедневно заражаются более 3,7 тысячи человек. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 182 022 жителей города, болезнь унесла 6 460 жизней.