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№ 138 от 14 декабря 2020Читать номер
В инфекционных больницах Петербурга осталось менее 500 свободных коек для пациентов с COVID-19
В инфекционных больницах Санкт-Петербурга свободными остаются лишь 4% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
«Сегодня медицинскую помощь горожанам оказывают 22 учреждения, из них 16 городских и 6 федеральных. В общей сложности развернуто 11 151 койка, из которых в настоящий момент, к сожалению, очень много заболевают, осталось 4%. Мы понимаем, что необходимо развертывать дополнительные мощности», — заявил он.
По словам чиновника, реанимационных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких в городе пока хватает. Сейчас в реанимации находятся 702, более половины из них — на ИВЛ. Эргашев пообещал, что в городе развернут еще около двух тысяч коек.
Несколько недель назад обстановка в городе уже была напряженной. Власти северной столицы ввели ряд новых ограничений и запретили работу предприятий общественного питания, музеев и театров в новогодние праздники, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал, что город близок к «полному локдауну».
В среднем за последнюю неделю в Санкт-Петербурге коронавирусом ежедневно заражаются более 3,7 тысячи человек. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 182 022 жителей города, болезнь унесла 6 460 жизней.
Теги:sn, Санкт-Петербург, пандемия, коронавирус
«Ты родился на Севере»: правительство Мурманской области подарит новорожденным брелки, пакеты и брошюры о господдержке
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
С нового года в Мурманской области младенцам будут вручать брошюру о господдержке семьи и брелок в качестве подарка от правительства региона. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на портале главы региона.
Вручать презенты будут при выписке из роддомов — такая практика есть во многих регионах России. Правда состав подарочного набора, который, утвердил губернатор Андрей Чибис, сильно отличается от принятого в других областях.
Согласно утвержденному им перечню, каждому рожденному в регионе младенцу полагается брелок-светоотражатель, сертификат «Ты родился на Севере», «Поздравление Губернатора Мурманской области», открытка, буклет «Дневник мамы», «папка поздравительная», складной ростомер, бумажный пакет и «Многостраничный буклет «Государственная поддержка семей, имеющих детей в Мурманской области» (грамматика сохранена).
Единственной вещью из набора, которой можно найти применение в быту, оказалось стеганное покрывало размером 90 на 140 сантиметров.
При этом в соседней Карелии при рождении ребенка семья получает демисезонный комбинезон, подгузники, ползунки, распашонки, полотенца, пеленки, чепчик, байковое одеяло, а также набор детской косметики. Аналогичный набор дарят в Самаре. В Ярославле —одежду и подгузники. В Перми и Уфе — постельные принадлежности и средства гигиены. Самый объемный набор получают московские роженицы: матрас, постельное белье, одежду, памперсы и набор средств для ухода и кормления.
Ранее губернатор анонсировал вручение подарков новорожденным как специальную программу, включенную в план приоритетных направлений развития региона.
Рождаемость в Мурманской области ниже среднероссийского уровня. В прошлом году коэффициент рождаемости на 1000 человек был равен 9 (в среднем по стране — 10,1), в нынешнем — 8,5. В 2020 году в регионе родились 6673 ребенка.