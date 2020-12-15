«Ты родился на Севере»: правительство Мурманской области подарит новорожденным брелки, пакеты и брошюры о господдержке

С нового года в Мурманской области младенцам будут вручать брошюру о господдержке семьи и брелок в качестве подарка от правительства региона. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на портале главы региона.

Вручать презенты будут при выписке из роддомов — такая практика есть во многих регионах России. Правда состав подарочного набора, который, утвердил губернатор Андрей Чибис, сильно отличается от принятого в других областях.

Согласно утвержденному им перечню, каждому рожденному в регионе младенцу полагается брелок-светоотражатель, сертификат «Ты родился на Севере», «Поздравление Губернатора Мурманской области», открытка, буклет «Дневник мамы», «папка поздравительная», складной ростомер, бумажный пакет и «Многостраничный буклет «Государственная поддержка семей, имеющих детей в Мурманской области» (грамматика сохранена).

Единственной вещью из набора, которой можно найти применение в быту, оказалось стеганное покрывало размером 90 на 140 сантиметров.

При этом в соседней Карелии при рождении ребенка семья получает демисезонный комбинезон, подгузники, ползунки, распашонки, полотенца, пеленки, чепчик, байковое одеяло, а также набор детской косметики. Аналогичный набор дарят в Самаре. В Ярославле —одежду и подгузники. В Перми и Уфе — постельные принадлежности и средства гигиены. Самый объемный набор получают московские роженицы: матрас, постельное белье, одежду, памперсы и набор средств для ухода и кормления.

Ранее губернатор анонсировал вручение подарков новорожденным как специальную программу, включенную в план приоритетных направлений развития региона.

Рождаемость в Мурманской области ниже среднероссийского уровня. В прошлом году коэффициент рождаемости на 1000 человек был равен 9 (в среднем по стране — 10,1), в нынешнем — 8,5. В 2020 году в регионе родились 6673 ребенка.