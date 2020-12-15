«Дайте заработать!»: в петербургской муниципальной госзакупке зашифровали послание от панков 

Санкт-Петербургский городской суд отказался обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить лекарством «Золгенсма» двухлетнего Константина Гепалова, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом мама мальчика Светлана Гепалова рассказала в своем инстаграме.

Таким образом, городской суд оставил в силе решение предыдущей инстанции. При этом судья отказалась рассматривать медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения ребенка этим препаратом, и не стала заслушивать лечащего врача. Гепалова отметила, что рассмотрение дела длилось 8 минут.

Диагноз СМА Косте Гепалову поставили на 15 день после рождения: ребенок еще в роддоме был очень тихим, почти неподвижным. Родители решили поучаствовать в клинических испытаниях экспериментального препарата для лечения СМА «Бранаплам». Позже консилиум врачей рекомендовал ребенку перейти на швейцарский препарат «Золгенсма», который заменяет отсутствующий ген и способен полностью излечить от СМА I типа — заболевания, до сих пор считающегося неизлечимым и смертельным.

«Золгенсма» — самое дорогое лекарство в мире, которое стоит больше 2,1 миллиона долларов. Пациенту нужна всего одна инъекция, однако в России препарат пока не зарегистрирован. Документы на регистрацию «Золгенсмы» в июле подала фармацевтическая компания «Новартис».

Гепаловы — первая семья, которая стала добиваться приобретения «Золгенсмы» за счет бюджета, так как все дети-инвалиды имеют право на лекарственное обеспечение, в том числе незарегистрированными в России препаратами. После месяцев безрезультатного хождения по инстанциям они решили обратиться в суд.