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№ 138 от 14 декабря 2020Читать номер
«Дайте заработать!»: в петербургской муниципальной госзакупке зашифровали послание от панков
Неизвестные оставили зашифрованное послание в документах госзакупки одного из муниципальных учреждений Петербурга. О секретной надписи рассказал петербургский муниципальный депутат Александр Изотов.
Некоторое время назад петербургское муниципальное казенное учреждение по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» разместило закупку на санитарную обрезку и вырубку деревьев на сумму 865 000 рублей. В документации по закупке шрифтом белого цвета приписано:
«Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!»
Чтобы увидеть этот текст, нужно курсором выделить всю фразу и поменять цвет. Изотов уже направил жалобу по закупке, так как она вызывает вопросы и выглядит подозрительной. Мундеп добавил, что о надписи он узнал от одного из жителей округа «Лиговка-Ямская».
Теги:sn, госзакупки, панк, петербург
В Петербурге суд отказал двухлетнему ребенку со СМА в жизненно важном лекарстве
Санкт-Петербургский городской суд отказался обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить лекарством «Золгенсма» двухлетнего Константина Гепалова, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом мама мальчика Светлана Гепалова рассказала в своем инстаграме.
Таким образом, городской суд оставил в силе решение предыдущей инстанции. При этом судья отказалась рассматривать медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения ребенка этим препаратом, и не стала заслушивать лечащего врача. Гепалова отметила, что рассмотрение дела длилось 8 минут.
Диагноз СМА Косте Гепалову поставили на 15 день после рождения: ребенок еще в роддоме был очень тихим, почти неподвижным. Родители решили поучаствовать в клинических испытаниях экспериментального препарата для лечения СМА «Бранаплам». Позже консилиум врачей рекомендовал ребенку перейти на швейцарский препарат «Золгенсма», который заменяет отсутствующий ген и способен полностью излечить от СМА I типа — заболевания, до сих пор считающегося неизлечимым и смертельным.
«Золгенсма» — самое дорогое лекарство в мире, которое стоит больше 2,1 миллиона долларов. Пациенту нужна всего одна инъекция, однако в России препарат пока не зарегистрирован. Документы на регистрацию «Золгенсмы» в июле подала фармацевтическая компания «Новартис».
Гепаловы — первая семья, которая стала добиваться приобретения «Золгенсмы» за счет бюджета, так как все дети-инвалиды имеют право на лекарственное обеспечение, в том числе незарегистрированными в России препаратами. После месяцев безрезультатного хождения по инстанциям они решили обратиться в суд.