Экс-полицейский отсудил 270 тысяч рублей компенсации за год в СИЗО. Он находился там по обвинению в убийстве подростка через пытки противогазом

Суд в Улан-Удэ постановил выплатить 270 тысяч рублей компенсации полицейскому, который провел один год в СИЗО по обвинению в убийстве 17-летнего Никиты Кобелева, сообщает башкирская телекомпания «Аригус» со ссылкой на пресс-службу суда.

Младшего оперуполномоченного освободили из СИЗО, так как суд не нашел связи между его действиями и гибелью Никиты Кобелева.

Полицейский утверждает, что он испытал стресс, нравственные страдания и нервное напряжение в ходе уголовного преследования. Изначально он требовал миллион рублей компенсации, на прокуратура посчитала сумму неоправданно большой.

«Суду не было представлено доказательств, подтверждавших, что в результате уголовного преследования у истца ухудшилось состояние здоровья», — цитирует «Аригус» пресс-службу суда.

Суд удовлетворил иск частично и присудил 270 тыс. рублей.

Летом 2016 года Никиту Кобелева задержали по подозрению в краже велосипеда. Полицейские подростка с другом в отдел полиции на личных авто и пытали противогазом в подвале, пережимая трубку забора воздуха и так добиваясь признания вины.

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Через два часа пыток Кобелева доставили в больницу, где медики констатировали смерть — подросток захлебнулся рвотными массами.

В убийстве Кобелева обвинили пятерых полицейских. Их выпустили из СИЗО через 10 месяцев следствия, но после резонанса делом занялось Главное управление Следственного комитета.

В ноябре 2019 года суд признал пятерых силовиков виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Основного обвиняемого — Андрея Павлова — приговорили к восьми годам лишения свободы. Анатолию Олоктонову назначили четыре года колонии, Валентину Смолину и Тумэну Манибадраеву — три года лишения свободы, Сергея Плотникова приговорили к трем годам условно.

Сейчас два фигуранта дела уже находятся на свободе.