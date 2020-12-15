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№ 138 от 14 декабря 2020

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В Петербурге суд отказал двухлетнему ребенку со СМА в жизненно важном лекарстве

Общество21

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Санкт-Петербургский городской суд отказался обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить лекарством «Золгенсма» двухлетнего Константина Гепалова, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом мама мальчика Светлана Гепалова рассказала в своем инстаграме. 

Таким образом, городской суд оставил в силе решение предыдущей инстанции. При этом судья отказалась рассматривать медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения ребенка этим препаратом и не стала заслушивать лечащего врача. Гепалова отметила, что рассмотрение дела длилось 8 минут. 

Диагноз СМА Косте Гепалову поставили на 15 день после рождения: ребенок еще в роддоме был очень тихим, почти неподвижным. Родители решили поучаствовать в клинических испытаниях экспериментального препарата для лечения СМА «Бранаплам». Позже консилиум врачей рекомендовал ребенку перейти на швейцарский препарат «Золгенсма», который заменяет отсутствующий ген и способен полностью излечить от СМА I типа — заболевания, до сих пор считающегося неизлечимым и смертельным.

«Золгенсма» — самое дорогое лекарство в мире, которое стоит больше 2,1 миллиона долларов. Пациенту нужна всего одна инъекция, однако в России препарат пока не зарегистрирован. Документы на регистрацию «Золгенсмы» в июле подала фармацевтическая компания «Новартис».

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Теги:
sn, дети, петербург, спинальная атрофия
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