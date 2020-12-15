Ковальчук-младший дал показания в суде по делу обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Борис Ковальчук, сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука и председатель правления «Интер РАО», лично пришел в суд и дал показания в пользу бывшего топ-менеджера компании Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на одного из адвокатов Цуркан, главу правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

Глава «Интер РАО» заявил, что Цуркан была эффективным «переговорщиком» при работе в таких «сложных» регионах как Молдова и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР).

По словам Ковальчука, у Цуркан произошел конфликт с тогдашним президентом ПМР Евгением Шевчуком из-за работы Молдавской государственной районной электростанции, принадлежащей «Интер РАО» и расположенной на территории ПМР. Станция, поставляющая электроэнергию в Молдавию, последние годы работала на газе — он закупался у ПМР, которая получала его практически бесплатно из России.

Шевчук, как рассказал глава «Интер РАО», собирался повысить плату за газ для станции. Цуркан от лица «Интер РАО» платить более высокую цену отказалась и решила перевести питание станции с газа на уголь, который поступал из Украины.

Павлов уточнил, что это решение «вызвало гнев президента Шевчука, который приказал перекрыть каналы поставки угля», после чего Цуркан остановила работу станции и «была объявлена врагом республики».

По мнению адвоката, показания Ковальчука могут «пролить свет на возможные причины появления уголовного дела» в отношении Цуркан, так как у Шевчука якобы имелись связи в спецслужбах.

Шевчук, проигравший выборы в ПМР в 2016 году, бежал из республики, а позже был заочно осужден на 16 лет заключения за многомиллионные хищения и контрабанду. Сейчас он проживает в России.

Цуркан, курировавшую в «Интер РАО» экспорт и импорт электроэнергии, арестовали в июне 2018 года. В рамках дела суд также арестовал ее средства почти на миллиард рублей. В январе 2020 года женщину отпустили из СИЗО, но через две недели отменили это решение.

По версии следствия, в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию некоего документа Министерства энергетики (по данным СМИ, о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные ЛНР и ДНР), а в сентябре того же года передала его спецслужбе Молдовы. Сама Цуркан говорила, что обвинение против нее сфабриковано, а доступа к гостайне она не имела.