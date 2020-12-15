Собянин рассказал о создании «КТ-калькулятора» для оценки поражения легких при COVID-19

В Москве исследователи создали нейросеть «КТ-калькулятор», позволяющую оценить степень поражения легких при коронавирусе без проведения компьютерной томографии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Проект разработали при участии специалистов МГУ имени Ломоносова на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Базой для обучения ИИ послужили более 500 тыс. электронных историй болезни пациентов, вылечившихся от COVID-19, которые собирали с весны.

«Данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов. И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения», — объяснил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что при легкой форме COVID-19 КТ можно не делать, достаточно данных «калькулятора». При тяжелых случаях предполагается немедленная госпитализация пациента, проведение КТ-диагностики или рентгена и интенсивное лечение.

По словам Собянина, «КТ-калькулятор» по мере накопления данных будет постоянно обучаться и совершенствоваться, так как в его основе лежат технологии ИИ. Его смогут использовать не только московские врачи, но и медики в регионах.

Москва занимает первое место среди российских регионов по количеству случаев COVID-19 и смертности от инфекции. По официальным данным, за время пандемии в столице заразились коронавирусом 703 502 человека, умерли от инфекции 10 022.